1.389 Leuvense ondernemers en handelaars vroegen hinderpremie aan: “1.111 premies werden uitbetaald” Bart Mertens

30 april 2020

17u30 0 Leuven Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft cijfers bekend gemaakt over de aangevraagde en uitbetaalde hinderpremies. In heel het land vroegen ruim 116.000 handelaars en ondernemers de premie van 4.000 euro aan, al werden er wel ongeveer 14.000 aanvragen afgewezen. “In Leuven gaat het om 1.389 hinderpremies waarvan er 1.111 werden uitbetaald”, zegt Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V).

Voor handelaars en ondernemers die verplicht moesten sluiten, lanceerde de Vlaamse regering de zogenaamde hinderpremie. Concreet ging het om 4.000 euro en vanaf 5 april een dagvergoeding van 160 euro per bijkomende sluitingsdag. Bedoeling was om de handelszaken en de ondernemers financiële ademruimte te geven tijdens de corona-epidemie. De noodzaak van een dergelijke premie blijkt uit het aantal aangevraagde en uitbetaalde premies. In Vlaanderen vroegen ruim 116.000 handelaars en ondernemers de hinderpremie aan. “Door de coronacrisis hebben enorm veel winkels en ondernemers hun deuren verplicht moeten sluiten. Dat was en is een harde noot om kraken maar nodig gezien deze ongeziene gezondheidscrisis. Ruim 94.000 begunstigden hebben de premie al gekregen”, laat minister Crevits weten. “Ongeveer 14.000 aanvragen werden afgewezen omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast kregen ook al bijna 71.000 begunstigden de dagpremie. In totaal werd zo al meer dan 572 miljoen euro aan premies uitbetaald.”

Antwerpen koploper

Ook in Vlaams-Brabant vroegen veel handelaars en ondernemers de hinderpremie aan. Opmerkelijk is wel dat Vlaams-Brabant (12.000 uitbetaald, nvdr) en Limburg (13.000 uitbetaald, nvdr) met elk ongeveer 16.000 minder aanvragen tellen in vergelijking met de andere provincies. Zo staat de teller in Antwerpen op 31.000 aanvragen waarvan er 25.000 weren uitbetaald. In Oost-Vlaanderen vroegen 26.000 ondernemers de hinderpremie aan en kregen 21.000 zaken al 4.000 euro op hun rekening. West-Vlaanderen is goed voor 25.000 aanvragen en 21.000 uitbetaalde premies.

Intussen werden er eveneens al aan 842 Leuvense ondernemers dagvergoedingen van 160 euro uitgekeerd Karin Brouwers (CD&V)

Blijft de vraag: hoe zit het met de Leuvense zelfstandigen en ondernemers die verplicht de deuren moesten sluiten? Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) geeft meer duidelijkheid. “De coronacrisis is een serieuze financiële aderlating voor heel wat Leuvense zelfstandigen en ondernemers. Vlaams minister Hilde Crevits ondersteunt de getroffen ondernemers via de hinderpremie. Op die manier krijgen ze in deze moeilijke tijden een duwtje in de rug. Concreet betekent dit voor Leuven dat 1.389 ondernemers en handelaars een hinderpremie van 4.000 euro hebben aangevraagd en dat er hiervan 1.111 werden uitbetaald. Intussen werden er eveneens al aan 842 Leuvense ondernemers dagvergoedingen van 160 euro uitgekeerd.”