'Zomerfilms' start op...kerkhof

07 juli 2019

17u47 0 Leuven De jaarlijks terugkerende Zomerfilms van Cinema Zed gaan zaterdag 13 juli van start op de begraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo.

Na zonsondergang zal de film ‘A ghost story’ vertoond worden in openlucht op het kerkhof langs de Diestsesteenweg. Verantwoordelijke schepen voor Begraafplaatsen Bieke Verlinden (sp.a) ziet geen graten in de locatie. Zij bezocht vorige week met de beheerder alle Leuvense begraafplaatsen. “Het is mijn doel om deze bijzondere plekken, goed voor 24 hectare prachtig Leuvens groen, nog verder te vergroenen, meer open te stellen voor de buurten, als stilteplekken, met ruimte en inspiratie voor nieuwe rituelen”, aldus de schepen. De zomerfilms worden vertoond tot en met 10 augustus op nog zeven andere locaties in Leuven zoals onder andere de Stelplaats, de Dijleterrassen of park Van Waeyenbergh. Zomerfilms is een initiatief van Fonk Vzw, gerealiseerd met steun van de Stad Leuven. Zomerfilms maakt deel uit van het ‘Groot Verlof’. De toegang is gratis maar het is niet verboden om een stoel of kussen mee te nemen.