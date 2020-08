“Ze drinken zich ‘s nachts eerst ‘warm’ en duiken dan de Dijle in”: Jongeren veroorzaken al paar avonden overlast in centrum Leuven Joris Smets

26 augustus 2020

12u51 1 Leuven Dinsdagavond heeft een buurtbewoner melding gedaan bij de politie van Leuven voor overlast. Jongeren zaten rond 23 uur aan de Dijle in het centrum in groepjes bij elkaar, wat heel wat lawaai veroorzaakte. De Leuvense politie kwam ter plaatse, maar stelde geen processen-verbaal op.

Het was volgens de buurtbewoner niet de eerste keer dat er overlast was op die plaats aan de Dijle. Deze keer belde hij rond 23 uur de politie. “Er waren weer enkele zangers en zangeressen die ook hun zwemtalent moesten tonen”, zegt hij. “Ze zitten in groepjes en drinken zich eerst goed in. Daarna kleden ze zich uit, lopen wat toertjes rond het plein en springen vervolgens de Dijle in. Het was niet de eerste keer en veroorzaakt veel overlast. Zijn hier geen richtlijnen voor?”

De politie bevestigt het verhaal. “We kregen inderdaad melding van geluidsoverlast”, stelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Toen we aankwamen zat iedereen in kleine groepjes en werden de coronamaatregelen gerespecteerd. We hebben de jongeren aangesproken om het wat kalm te houden. Er zat op dat moment niemand in het water en er werden geen processen-verbaal opgesteld.”