‘Warre Wiet’ hot topic in Wijgmaal: vrienden dragen wietkostuums om ex-bakker Eduard ‘Warre’ De Vos te treiteren ADPW

06 juni 2019

12u00 2 Leuven Als een grap een eigen leven begint te leiden: nadat een wietplantage werd gevonden in de voormalige bakkerij De Vos in Wijgmaal, wordt ex-bakker Eduard De Vos al smalend ‘Warre Wiet’ genoemd. Vandaag zijn zijn vrienden een stapje verder gegaan: ze hebben speciaal om hem te treiteren wietkostuums aangetrokken.

De Leuvense politie vond maandagnamiddag zo’n 300 wietplanten op de hoek van de Gebroeders Tassetstraat en de Nieuwstraat in WIjgmaal. Dat gebeurde in de voormalige bakkerij van Eduard ‘Warre’ De Vos (63), die het pand in 2016 overliet. Hij is niet tevreden met de ontdekking. “Ik heb 42 jaar in de zaak gewerkt. Het doet pijn dat iemand hier slechte bedoelingen mee heeft”, vertelde hij eerder.

Veel mensen weten niet dat ‘Warre’ in 2016 de zaak overliet. “Veel mensen denken dat ik nog altijd eigenaar ben, maar niets is minder maar. Ze noemen mij ondertussen zelfs ‘Warre Wiet’”, lacht De Vos. Die grap begint ondertussen een eigen leven te leiden, want de vrienden van Warre van Café ‘t Werrek lachen maar al te graag met de situatie.