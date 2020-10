'Victoria' bekroond als Beste Belgische Documentaire op 16de editie DOCVILLE Bart Mertens

05 oktober 2020

17u15 0 Leuven Het voorbije weekend werd de 16de editie van DOCVILLE feestelijk afgesloten met de uitreiking van de DOCVILLE Awards en de première van Hi My Name is Jonny Polonsky van Otto-Jan Ham en Sjoerd Tanghe. “Ondanks de moeilijke omstandigheden en beperktere zaalcapaciteit kende het festival een heel geslaagde editie”, aldus de organisatoren.

Het was een bijzondere editie van DOCVILLE in Leuven. Als één van de eerste grote nationale filmfestivals sinds de lockdown ging het filmfestival fysiek door en het bleef zelfs spannend tot de laatste dagen voor het festival of het wel zou kunnen doorgaan. “Maar ondanks de moeilijke omstandigheden en beperktere zaalcapaciteit, kende het festival een heel geslaagde editie. DOCVILLE 2020 haalde uiteindelijk 80% van de bezoekers van vorig jaar. Een onverhoopt succes en een duidelijke aanwijzing dat de nood aan fysieke festivals na vele maanden online evenementen en screenings groot is”, aldus de organisatoren.

Winnaars

Voorbije zaterdag werd het sluitstuk van DOCVILLE georganiseerd in Het Depot op het Martelarenplein en het was ‘Victoria’ dat met de juryprijs voor Beste Belgische Documentaire aan de haal ging. De jury vond de documentaire van regisseurs Liesbeth De Ceulaer, Sofie Benoot en Isabelle Tollenaere vernieuwend, verrassend, poëtisch, geestig en overtuigd optimistisch. De film ‘Mother’ van Kristof Bilsen kreeg dan weer een eervolle vermelding van de jury. Ook de Noorse film ‘The Painter and the Thief’ van Benjamin Ree viel in de prijzen. De film won de juryprijs in de Internationale Competitie en ontving zo een aankoopprijs door Canvas. Deze juryprijs is overigens Academy Award Qualifying wat betekent dat de film rechtstreeks op de longlist van The Academy Awards 2021 komt te staan. ‘Faith’ van Valentina Pedicini kreeg een eervolle vermelding. ‘Collective’ van Alexander Nanau tot slot won de juryprijs in de Weten & Geweten Competitie. De juryleden vielen naar eigen zeggen unaniem voor de documentaire die de mechanismen van fraude blootlegt in “een spannende film die je meesleept als een politiethriller”.

Nog dit: de 17e editie van DOCVILLE vindt plaats van 24 maart tot 1 april 2021 en zal als thema ‘De Toekomst’ hebben.