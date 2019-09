“Vakantie gedaan, lever eraan”: Leuvense studentenclubs houden zich niet in met alcoholpromo’s, burgemeester wil verplicht sluitingsuur voor cafés Kim Aerts Bart Mertens

26 september 2019

19u07

Bron: Eigen berichtgeving, Het Nieuwsblad 4 Leuven De oproep van de stad Leuven om alcohol niet meer te promoten, kan op niet veel steun rekenen bij de plaatselijke horeca. Zeker bij studentenclubs valt de oproep in dovemansoren. De studentenpromo’s liegen er niet om. Van gratis vaten en shotjes tot 4,5 euro voor een halve liter wodka-Red Bull. Bovendien pleiten de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en de Leuvense rector Luc Sels voor een sluitingsuur voor cafés.

De studenten geneeskunde van Medica zetten meteen de toon. “‘Vakantie Gedaan, Lever Eraan’, beschrijft perfect ons gevoel na de voorbije maanden: de alcoholtolerantie is weer gezakt naar een all time low, ‘porno’ klinkt weer vulgair en door al die Cara ben je vergeten hoe zo’n goeie Stella ook weer smaakt. Daarom zijn jullie allemaal welkom om die lever even te vergeten en het jaar een knaller van een start te geven!”, klinkt het bij de dokters in spe. Zij beloven twee shotjes jenever of Jägermeister van de tap voor 1 euro.

Schuimend studentennat

De studentes van Vader Artemis gooien naast hun eigen vlees ook heel wat alcohol in de strijd in danscafé Rumba. “De godinnen van de Jacht houden u graag op het rechte pad met Bloody Mary’s, bloeddorstige shots, liters pils en andere cocktails. Op onze TD zijn de prooien à volonté”, sluiten ze af. Tussen 23 en 24 uur krijg je bij drie pinten eentje gratis. Voor iedere shot tussen 24 en 1 uur krijg je er een gratis shotje bovenop. Bij fakbar Recup giet je voor 1,5 euro een shot Tequila achterover.

De openluchtcantus van VRG donderdag was uitverkocht. “Opnieuw krijgen 600 studenten onder jullie de kans om het schuimend studentennat rijkelijk te laten vloeien en je stem voor een week te laten verdwijnen, dit in de tuin van residentie Copal!”, klonk het. Daar begonnen ze er aan om 17 uur. Bij Huis der Rechten (HDR) gaven ze om middernacht samen met de criminologen een gratis vat. Een Hoegaarden Rosé had je er al voor 1 euro.

“Bovendien smijten we er nog een promo bij! Zo betaal je tussen 22 en 23 uur maar 9 euro voor een meter! Da’s veel bier voor weinig geld! Punt gemaakt, doei!”, luidde de boodschap. Maar het feest stopte natuurlijk niet op donderdag. Bij datzelfde Huis der Rechten beginnen ze dinsdagmiddag om 12 uur opnieuw met een ‘Nederlandstalige middag’. Een halve liter pils drink je er dan van 12 tot 20 uur aan 2 euro.

We moeten ook nadenken over een strenger wettelijk kader op de verkoop van alcohol. Maar dat is een taak voor de hogere overheid Schepen Thomas Van Oppens (Groen)

Indrinken

Universiteitsstad Leuven wordt naast bovenstaande promostunts ook geconfronteerd met het fenomeen ‘indrinken’. Kort samengevat: studenten halen een lading (sterke) drank in de (nacht)winkel, gieten die vrolijk door hun dorstig keelgat en gaan vervolgens verder feesten in de Leuvense cafés. ‘Indrinken’ op kot neemt ondertussen een steeds hogere vlucht in Leuven.

De alcoholproblematiek staat dit jaar dan ook hoog op de agenda, zowel bij de stad Leuven als bij de hogescholen en de universiteiten. Het stadsbestuur, de KU Leuven en hogeschool UCLL lanceerden in augustus nog een oproep om geen alcoholische dranken te promoten bij studenten maar dat blijkt dus een maat voor niets. Schepen Thomas Van Oppens (Groen) is niet blij met de vele kortingen.

“We deden deze oproep uit bezorgdheid voor de gezondheid en het welbevinden van alle studenten in Leuven. En ja, we blijven rekenen op de steun van de supermarkten, fakbars, cafés en nachtwinkels om het alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen ervan te beperken. Of preventie niet voldoende zal zijn? We moeten inderdaad ook gaan nadenken over een strenger wettelijk kader op de verkoop van alcohol en strenge drank in het bijzonder. Maar dat is een taak voor de hogere overheid want de stad heeft wat dat betreft geen bevoegdheid.”

Sluitingsuur voor cafés

Rector Luc Sels laat overigens nog opmerken dat het niet langer kan dat de cafés op de Oude Markt nog open zijn terwijl de scholieren van HDC naar school gaan. Volgens Sels is een sluitingsuur een optie. “We moeten overeenkomen dat we hier politioneel ingrijpen”, aldus Sels in een gesprek met de Oost-Brabantse ROBtv. De rector kant zich ook tegen het aanbieden van spotgoedkope alcoholische dranken door cafés.

Niet alleen Sels, maar ook de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wil dat cafés vroeger sluiten. Dat zegt hij aan Het Nieuwsblad. Vorig jaar voerde hij al een verbod in op dagdisco’s. Zo zouden schoolkinderen niet geconfronteerd worden met dronken studenten.

Ook naar aanleiding van een aantal gewelddadige incidenten die zich tijdens uitgaansnachten op en rond de Oude Markt in augustus en september voordeden, weerklonk her en der het pleidooi voor een sluitingsuur. Er komt hierover meer duidelijkheid bij de voorstelling dit najaar van het nieuwe zoneveiligheidsplan voor Leuven.