‘Uitzicht met Kamer’ is het stripdebuut van Mattias Ysebaert (24) Joris Smets

02 maart 2020

13u14 0 Leuven Mattias Ysebaert (24) heeft dit weekend zijn stripdebuut voorgesteld in Het Beloofde Land in Leuven. ‘Uitzicht met Kamer’ vertelt het verhaal van een jonge vrouw die op kot gaat in Brussel, nadat ze enkele jaren geleden haar vader heeft verloren. Mattias gebruikte zijn jaren ervaring als student in de hoofdstad als inspiratiebron voor het stripverhaal.

Het stripverhaal is eigenlijk het eindwerk van Mattias, aan Sint-Lukas in Brussel. Na zijn studies heeft Mattias nog een tijd aan het stripverhaal gesleuteld om het te maken tot wat het vandaag is. “Brussel diende als grote inspiratiebron voor het verhaal”, zegt Mattias. “Een aantal belangrijke locaties in de hoofdstad zullen lezers zeker en vast herkennen. Het verhaal gaat over een jonge vrouw die op kot gaat in Brussel, nadat ze enkele jaren geleden haar vader heeft verloren bij zelfmoord. Het is een mooi verhaal dat een klein beetje inzicht geeft in hoe zo’n trauma een rol speelt in een leven, hoe je demonen kan tegenkomen en deze ook een beetje kan overwinnen”.

Volgend project

Hoewel Mattias heel tevreden is met het eindresultaat en aan zijn laatste jaar lerarenopleiding bezig is in Sint-Lukas, is hij al druk in de weer met een volgend project: “De titel van het volgende verhaal is ‘Inbreker’, stelt Mattias. “Het is een fantasieverhaal waar uitgestorven dieren, monsters met klauwen en halfnaakte vrouwen elkaar ontmoeten. Hiervoor werk ik samen met scenarist Frederik Hautain”.

Hieronder vindt u alvast een paar ruwe voorbeelden van dit project. Het stripdebuut van Mattias ‘Uitzicht met Kamer’ ligt sinds dit weekend in de winkel.