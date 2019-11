“Slavernij is een keuze, trans zijn een ziekte”: studentenclub Eoos excuseert zich voor ‘politiek incorrecte fakavond’ Bart Mertens

01 november 2019

18u00 5 Leuven In Leuven is er ophef ontstaan over een activiteit van studentenvereniging Eoos. De studenten organiseerden een ‘politiek incorrecte fakavond’, maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde. De KU Leuven is zelfs een onderzoek begonnen naar de gebruikte racistische en homofobe slogans.

De Leuvense studentenvereniging Eoos zit in het oog van de storm. Eoos vertegenwoordigt de studenten Taal- en Regiostudies aan de KU Leuven en krijgt stevige kritiek na de organisatie van een ‘politiek incorrecte fakavond’ afgelopen woensdag. De studenten van Eoos gebruikten enkele slogans die niet bij iedereen in goede aarde vielen. Het was Undivided, een diversiteitsplatform voor studenten en personeelsleden van de universiteit, die de kat de bel aanbond op de sociale media. Volgens Undivided gingen de studenten zwaar over de schreef door racistische en homofobe slogans en teksten te gebruiken op de politiek incorrecte fakavond. “We zijn geschokt”, klinkt het.

We proberen zeker geen uitvluchten te zoeken of dit af te doen als een ‘grapje’ Studentenvereniging Eoos

Door de ophef die al snel ontstond, gingen ook de alarmbellen af bij de KU Leuven. De Leuvense universiteit wil de zaak nu grondig onderzoeken. “We willen zowel de organisatoren van de fakavond als de mensen die een melding deden, horen over de gebeurtenissen”, klinkt het. De studenten van Eoos hadden naar eigen zeggen absoluut geen slechte bedoelingen maar hebben zich wel meteen verontschuldigd op Facebook. “Het was net de bedoeling om de absurditeit van de uitspraken in de verf te zetten. Eoos wil op geen enkele manier de ideeën die op de fakavond omhoog hingen uitdragen. We erkennen dat sommige uitspraken zeer kwetsend waren en we excuseren ons daar oprecht voor.” De studentenkring voegt er nog aan toe dat ze de kwestie absoluut niet willen minimaliseren. “We proberen zeker geen uitvluchten te zoeken of dit af te doen als een ‘grapje’. Eoos streeft er oprecht naar om iedereen welkom te heten op onze fakavonden. We begrijpen dat we met de politiek incorrecte fakavond net het tegenovergestelde hebben bereikt door een dergelijk discours te normaliseren.”

“Walgelijk en beschamend”

Ondertussen blijven de verontwaardigde reacties binnenstromen op de Facebook-pagina van Undivided for KU Leuven. Veel mensen roepen de KU Leuven op tot actie nadat de studenten van Eoos slogans zoals ‘Slavernij is een keuze, trans zijn is een ziekte’ en ‘De multiculturele samenleving is mislukt’ hanteerden op de fakavond. Vooral de boodschap ‘Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, mooi zo, blijf in uw eigen land’ stoot veel mensen tegen de borst. Op Facebook laten veel mensen er geen twijfel over bestaan dat de studenten van Eoos zwaar uit de bocht zijn gegaan met de politiek incorrecte avond. “Walgelijk en beschamend”, klinkt het.