'Singles & Friends' organiseert gratis speeddates in Bar Rustic

05 augustus 2019

‘Singles & Friends’, een beginnend bedrijf dat betaalbare en kwaliteitsvolle speeddates wil organiseren, geeft als opstartpromotie gratis speeddates weg in Bar Rustic in Leuven. De organisatie wil op een speelse manier de drempel verlagen om contact te leggen met andere vrijgezellen.

Op dinsdag 6 augustus is er een speeddate voor 18-25 jarigen en op zondag 11 augustus zijn er meerdere speeddates voor singles ouder dan 25 jaar. Er zijn tevens ook speeddates voor 55+’ers. Geïnteresseerden betalen een waarborg van 6 euro. Indien je tijdig op de speeddate verschijnt, wordt de 6 euro cash terugbetaald. Wie zich wil inschrijven doet dat best snel want per leeftijdscategorie zijn er slechts 20 plaatsen beschikbaar. Iets voor jou? Meer informatie vind je op www.singleandfriends.be