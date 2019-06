‘Ruiters’ van Roesen komen thuis in M-Museum. “Vlaamse topstukken uit Leuven uit 16e eeuw” Bart Mertens

26 juni 2019

17u00 0 Leuven Voortaan zijn in M–Museum Leuven de ‘Ruiters’ van Roesen te bezichtigen. Het gaat om twee nieuwe Vlaamse topstukken die voor 195.000 euro werden aangekocht door minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) in het kader van het Topstukkendecreet. “Het gaat om unieke middeleeuwse retabelfragmenten van een uitzonderlijke kwaliteit”, klinkt het.

“De Leuvense retabelfragmenten zijn Vlaamse topstukken om verschillende redenen”, zegt minister Sven Gatz. “Ze zijn uniek omdat ze een duidelijke signatuur dragen en dat is erg uitzonderlijk voor dergelijke beelden. Bovendien is het snijwerk van een uitzonderlijk hoog niveau. De detaillering van de gezichten van ruiters en paarden maar ook van het tuig van de paarden en de wapenrusting en maliënkolders is bijzonder fijn uitgewerkt.”

Kenniscentrum

Minister Gatz oordeelde dat M de meest aangewezen instelling is om de stukken te beheren. “M is hét museum in Vlaanderen dat zich op internationaal niveau als kenniscentrum rond middeleeuwse beeldhouwkunst profileert. Het museum heeft ook alle expertise in huis om de aangeworven topstukken verder te onderzoeken, documenteren, conserveren en aan het publiek te tonen”, aldus de minister.

Sleutelfiguur

De retabelfragmenten dateren uit het begin van de 16de eeuw en zijn door de Leuvense beeldhouwer Hendrik Roesen vervaardigd uit eikenhout. Ze stellen vier Romeinse ruiters voor. Ooit maakten ze deel uit van een groter passieretabel, bedoeld om op een kerkaltaar te staan. De ruiters flankeerden daarin een centraal beeld van de kruisiging van Christus. Door hun uitzonderlijke snijwerk behoren deze ruiters tot het allerbeste dat de Brabantse retabelkunst van het begin van de 16de eeuw te bieden heeft. Artistiek is Hendrik Roesen overigens een sleutelfiguur. Hij was degene die de elitaire beeldcultuur uit Brussel democratiseerde en lag zo mee aan de basis van de ‘golden age’ van de Brabantse retabelkunst in het begin van de 16de eeuw.

De verwerving van deze topstukken met een totaalprijs van 195.000 euro is een bekroning van vijf jaar intensief werk door de experten van M Denise Vandevoort (sp.a), voorzitter van M

Denise Vandevoort, voorzitter van M, is tevreden dat de topstukken weer thuis zijn na een lange omzwerving in Engeland. “De verwerving van deze topstukken met een totaalprijs van 195.000 euro door de Vlaamse Gemeenschap is een bekroning van vijf jaar intensief werk op het vlak van middeleeuwse beeldhouwkunst door de experten van M. De verworven stukken passen trouwens perfect in M: ze zijn verankerd in de regio Leuven maar spelen tegelijk op internationaal niveau een wezenlijke rol.” De retabelfragmenten zijn nog tot 19 april 2020 te bekijken in M als deel van de collectiepresentatie ‘Verzamelen is een kunst’. Daarna gaan ze even het museumdepot in voor verder onderzoek. Ze komen terug in 2021 voor een collectiepresentatie rond Hendrik Roesen.