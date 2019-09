Poverello viert 30-jarig bestaan ADPW

08 september 2019

Minderbedeeldencentrum Poverello bestaat dertig jaar en dat werd het afgelopen weekend gevierd. De ontmoetingsplaats voor mensen die het wat moeilijk hebben werd in 1978 opgericht in Brussel door Dr. Jan Vermeire. Jef Iliaens richtte Poverello Leuven op in 1988. Vandaag zijn er meer dan 14 Poverellohuizen verspreid over België. Poverello Leuven, in de Sint-Maartenstraat, wordt sinds 3 jaar geleid door Karine Vander Hulst. Haar voorganger Theo Vanparijs, die bijna 10 jaar de leiding had, maakt nog steeds deel uit van het dagelijks bestuur. Poverello Leuven ontvangt dagelijks 80 à 100 gasten, waarvan 90 procent vaste gasten zijn.

