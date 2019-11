‘People made, echt waar’ opent speciale kerstpop-up in de Bondgenotenlaan EDLL

19 november 2019

18u05 0 Leuven Op zaterdag 30 november opent er op de Bondgenotenlaan in Leuven een speciale kerst pop-upwinkel van ‘People made, echt waar’. Maar liefst 34 organisaties uit de sociale economie en de arbeidszorg zullen er meer dan 6.000 handgemaakte producten verkopen.

Een handgemaakt juweel, wenskaarten, een origineel kunstwerk, lekkernijen of kledij voor de allerkleinsten, dat vind je allemaal in de nieuwe kerstpop-up in Leuven. De feestelijke pop-upwinkel van People made biedt meer dan 6.000 producten aan in een hip, creatief kader van gerecupereerd materiaal.

Een warm verhaal

Elk product in de nieuwe winkel is met de hand gemaakt in Leuven en omstreken door iemand met een verhaal, vandaar de naam ‘People made’. Het gaat om mensen die door een beperking of om een andere persoonlijke reden niet (meer) terechtkunnen op de gewone arbeidsmarkt. Via de sociale economie kunnen ze toch aan de slag. “Dankzij People made bouwen we mee aan het zelfbeeld van deze mensen”, zegt schepen van handel en werk Johan Geleyns. “Hierdoor bereiken we twee belangrijke doelstellingen: we verhogen hun ondernemerszin en we verkleinen de stap naar de arbeidsmarkt”, aldus Geleyns. “In deze pop-up voel je de kracht van sociaal ondernemerschap”, vervolgt schepen voor economie Lalynn Wadera.

Praktisch

De pop-up winkel is open van zaterdag 30 november tot en met zaterdag 28 december in de Bondgenotenlaan 4 in Leuven, telkens van 10 tot 18 uur. Op zondagen en op 25 en 26 december is de pop-up gesloten.