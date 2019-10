‘Pamperbox’-oplichter riskeert 2 jaar cel voor bezit en verspreiden van kinderporno Kim Aerts

06u01 0 Leuven De 33-jarige Jens D. uit Leuven riskeert twee jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De dertiger zat twee jaar geleden al een tijdje vast omdat hij de drijvende kracht was achter de malafide websites pamperbox.be en luierbox.be. Tijdens dat onderzoek stootten de speurders op kinderporno.

Jens D. is geen onbekende voor het gerecht. Begin 2017 opende het Leuvense parket een onderzoek naar een zaak van oplichting. Honderden ouders stortten toen 300 euro naar de websites pamperbox.be of luierbox.be. In ruil werd hen een jaarabonnement beloofd op voordelige pampers. In werkelijkheid kreeg niemand een luierbox thuis geleverd. Sinds het einde van 2016 liepen er bij het online meldpunt van de FOD Economie honderden meldingen binnen van klanten die geen luiers kregen. Bij de FOD Economie en Test-Aankoop liepen een duizendtal klachten van gedupeerde ouders binnen. Het onderzoek bracht de speurders bij Jens D. uit Herent.

Twee veroordelingen

Hij werd 10 jaar geleden voor de correctionele rechtbank van Leuven veroordeeld tot 100 uren werkstraf wegens internetoplichting. In die periode kreeg hij in Brussel nog eens acht maanden cel voor heling. En nu zit D. opnieuw in nauwe schoentjes. Toen het onderzoek naar de malafide websites liep, onderzochten speurders de gsm van D. in maart 2018. Daarop vonden ze kinderporno, net als op zijn computer. Het ging om het misbruik van een min 10-jarige en bestialiteiten. Op een gekende Russische website voor kinderporno maakte D. ook albums aan. Daarin liet hij uitschijnen dat het om foto’s over zijn dochter ging. In werkelijkheid heeft de man twee zonen. Sinds de feiten aan het licht kwamen, leeft hij gescheiden van zijn vrouw en kinderen, die hij eenmaal per week mag zien. D. hield eerst voor dat hij geïnteresseerd was in fotografie en op zoek was naar naturisten.

Opnieuw betrapt

Het onderzoek naar kinderporno werd afgerond, maar acht maanden later werd hij opnieuw betrapt. Het parket opende twee aparte dossiers. Het parket zwaaide met het verslag van de gerechtspsycholoog. “De vragenlijsten werden nooit ingevuld door beklaagde. Hij heeft het onderzoek belemmerd. Daarenboven vertoont hij pedofiele kenmerken, geen empathie en is hij ongevoelig”, vatte de procureur samen. Zij vroeg twee jaar cel, een ontzetting uit de rechten en 4.000 euro boete. “Een celstraf zal geen oplossing bieden, zeker niet op lange termijn. Het leven dat hij ondertussen heeft opgebouwd zal volledig verloren gaan. Hij heeft het in het begin geminimaliseerd, maar hij weet dat hij er iets aan moet laten doen. Door een trauma in het verleden heeft hij alles onder de mat geschoven”, bracht de verdediging in. Zij vroeg een straf met probatie-uitstel. Vonnis 5 november.