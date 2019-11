‘Pamperbox’-oplichter krijgt nu ook twee jaar cel met uitstel voor bezit en verspreiden kinderporno Kim Aerts

06 november 2019

18u40 0 Leuven Een 33-jarige man uit Leuven is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor bezit en verspreiding van kinderporno. Jens D. was de oprichter van de malafide websites pamperbox.be en luierbox.be, waarmee hij honderden Vlaamse ouders oplichtte met zogenaamd goedkope pampers. Het was tijdens dat onderzoek dat speurders op de kinderporno stootten.

Het parket van Leuven startte begin 2017 een onderzoek naar een zaak van oplichting waarbij honderden ouders 300 euro hadden gestort op rekening van de websites pamperbox.be en luierbox.be. In ruil werd hen een jaarabonnement beloofd met financieel voordelige pampers. Maar niemand kreeg een luierbox aan huis geleverd. Bij het online meldpunt van de FOD Economie liepen honderden meldingen binnen van klanten die geen luiers hadden ontvangen. Bij de FOD Economie en Test-Aankoop liep een duizendtal klachten van gedupeerde ouders binnen. Jens D. uit Herent bleek de drijvende kracht achter de sites en zat een tijd in voorhechtenis. Dat onderzoek loopt nog.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar oplichting werd in februari 2017 een online nazicht gedaan van zijn mailadres en bijhorende postings en werden zijn gsm en twee usb-sticks onderzocht. Toen de politie op kinderporno stootte, werd bijkomend informaticamateriaal uitgelezen. Dat leidde tot een dagvaarding in twee dossiers van kinderporno: bezit en verspreiding, van februari 2011 tot maart 2018.

Meisjes van 10 jaar

De beklaagde bleek in het bezit van beelden van meisjes van 10 jaar in expliciete seksuele posities, inbegrepen sadisme en bestialiteiten. Op een gekende Russische website voor kinderporno maakte D. ook albums aan. Daarin liet hij uitschijnen dat het om foto’s over zijn dochter ging. In werkelijkheid heeft de man twee zonen. Via dat album kwam hij in contact met andere gebruikers van de website, die hem links doorstuurden naar private clouds met foto’s van naturisme en kinderporno. Jens D. stuurde die links op zijn beurt door naar andere gebruikers.

Traumatische jeugd

Bij een tweede verhoor gaf D. toe dat hij online van contactpersonen foto’s van extreem misbruik van zeer jonge meisjes ontving. Hij erkende dat hij een seksprobleem had en verwees naar een traumatische ervaring in zijn jeugd als reden voor zijn afwijkend seksueel gedrag. Na zijn vrijlating na de voorhechtenis in het oplichtingsdossier herviel hij onmiddellijk in zijn oude gewoonten.

Jens D. werd veroordeeld tot twee jaar cel, met uitstel voor vijf jaar onder verschillende voorwaarden zoals een intensieve behandeling voor zijn seksuele problematiek. De man werd voor vijf jaar ontzet uit alle rechten. Hij moet vijf jaar lang contact met minderjarigen vermijden. Het proces rond de oplichting wordt kortelings voor de correctionele rechtbank in Leuven gebracht.