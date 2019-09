Nieuw kunstgrasveld Boudewijnstadion officieel ingehuldigd ADPW

15 september 2019

Tijdens de zomerbreak hebben de stad Leuven en Tofsport geïnvesteerd in twee nieuwe kunstgrasvelden: één op jeugdvoetbalcentrum Bruineveld en één aan het Boudewijnstadion, aan de Stadionlaan in Kessel-Lo. Zaterdag werd het terrein in het Boudewijnstadion officieel in gebruik genomen. Het plein werd ingehuldigd door schepen van sport Els Van Hoof (CD&V). Zij gaf ook e aftrap. De B-ploeg van KVC Kessel-Lo speelde om 18 uur haar eerste competitiewedstrijd op het nieuwe veld. Om 20.15 uur speelde de A-ploeg haar eerste thuiswedstrijd in tweede provinciale nadat het vorig seizoen de promotie afdwong.De B-ploeg wist hun wedstrijd tegen VK Holsbeek B te winnen met 3-1, de A-ploeg kon hun voorbeeld niet volgen en ging met 0-3 de boot in tegen Rapide Wezemaal.