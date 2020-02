‘Leuven Leest’ inspireert andere Vlaamse steden Bart Mertens

14u30 2 Leuven Op vrijdag 14 februari, niet toevallig International Book Giving Day, viert leescommunity ‘Leuven Leest’ de literatuur en de liefde met het boekenruilontbijt ‘Boeken & koeken’. Op hetzelfde moment organiseert ook de stad Gent een evenement rond lezen. Zij lanceert in 2020 samen met CultuurConnect haar eigen leescommunity. In het najaar sluit Brugge aan.

In 2017 pionierden de Bib Leuven en 30CC samen met Cultuurconnect met ‘Leuven Leest’. “Een fijn initiatief om lezers te verbinden en het literaire aanbod van de stad zichtbaar te maken”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “Leuvenaars worden ambassadeurs van het lezen en delen op de website hun leestips en favoriete leesplekken”. Dit stadsbrede initiatief bundelt de Leuvense krachten: een netwerk van lokale boekhandels, bibliotheken, literaire verenigingen, boekenliefhebbers en culturele spelers zet lezen en literatuur samen op de agenda. In 2020 zullen naast Leuven nog twee andere grote steden hun eigen leescommunity uitbouwen. Op vrijdag 14 februari lanceert Gent ‘Gent Leest’ en in september is er ook nog ‘Brugge Leest’. De verschillende partners willen in de toekomst nog meer steden, gemeenten en regio’s aanmoedigen om in te stappen in het project zodat er in Vlaanderen en Brussel op termijn een netwerk van lokale leescommunities groeit.

Nog dit: boeken delen, is liefde geven. Daarom zet de stad Leuven op vrijdag 14 februari meer dan ooit in op de verbindende kracht van het lezen. Leuvenaars worden uitgenodigd om boeken en leeservaringen uit te wisselen bij een kopje koffie en een koffiekoek in de Stadsschouwburg van Leuven. Er zijn ook enkele literaire verrassingen.