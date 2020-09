“Leuven heeft alle troeven om Mini-Europa een nieuwe thuis te geven” Bart Mertens

16u00 0 Leuven Ruim een week geleden raakte bekend dat Mini-Europa geen akkoord kon bereiken met Brussels Expo om hun huurcontract te verlengen. Daardoor lijkt een exit uit de Europese hoofdstad niet langer ondenkbaar. N-VA Leuven ziet er wel iets in op de populaire attractie naar Leuven te halen.

Mini Europa is met een kleine 400.000 bezoekers één van de topattracties van onze hoofdstad, die ook het epicentrum is van Europa. Liefst 75% van de bezoekers van het attractiepark komt uit het buitenland en dat gegeven biedt uiteraard toeristische troeven. Voorlopig ziet het er echter niet zo goed uit voor Mini-Europa want de eigenaars konden geen akkoord sluiten met Brussels Expo voor de verlenging van het huurcontract. Het zou dus kunnen dat Mini-Europa uit Brussel moet verhuizen en dat nieuws brengt N-VA Leuven op een idee: het populaire park een nieuwe thuis geven in Leuven.

De uitbater van Mini-Europa is in gesprek met verschillende steden over een nieuwe vestigingsplaats Lorin Parys (N-VA)

N-VA-gemeenteraadslid Debby Appermans: “Leuven heeft alle troeven om Mini-Europa een nieuwe thuis te geven. Onze stad ligt centraal, heeft een uitstekende bereikbaarheid via het openbaar vervoer en heeft daarnaast nog heel wat te bieden aan toeristen. Mini-Europa zou een extra troef zijn om meer bezoekers naar Leuven te halen.” Fractieleider Lorin Parys steunt het idee en ziet mogelijkheden die ook de Leuvense handel en horeca ten goede zouden komen.

Opsteker voor middenstand

“De uitbater van Mini-Europa is in gesprek met verschillende steden over een nieuwe vestigingsplaats”, klinkt het. “Als we een locatie in Leuven vinden die niet te ver van het centrum ligt, zullen de toeristen niet enkel naar het mooie attractiepark komen maar ook het prachtig erfgoed van onze stad bezoeken. Een extra attractie zoals Mini-Europa zou ook goed nieuws zijn voor onze horeca en onze handel. In de huidige moeilijke economische tijden zou het alleszins een opsteker zijn voor onze middenstand. N-VA Leuven gaat vanavond op de gemeenteraad aan het stadsbestuur vragen om de piste om Mini-Europa naar Leuven te halen grondig te onderzoeken.”