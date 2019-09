‘Leive Vloms’ haalde meer dan 18.000 euro op voor strijd tegen MS Bart Mertens

02 september 2019

11u30 0 Leuven De organisatoren van ‘Leive Vloms’ hebben zopas het bedrag bekend gemaakt dat het festival ophaalde voor de strijd tegen en het onderzoek naar Multiple Sclerose. Tijdens de Leuvense Jaarmarkt, die samenvalt met de nationale MS-week, mocht hoofdarts Tom Meurrens van het Nationaal MS Center Melsbroek een cheque in ontvangst nemen van 18.442 euro.

“Voor het derde jaar op rij is het aantal bezoekers gestegen en daarmee ook de inkomsten dankzij de gulle giften”, zegt Erik De Rop, medeorganisator en voorzitter van VZW Oude Markt. “Leive Vloms heeft de voorbije drie jaar meer dan 46.000 euro opgehaald voor de strijd tegen MS. De editie van 2 augustus was een topeditie. Meer dan 12.000 mensen vonden hun weg naar de Leuvense Oude Markt. Een bezoekersrecord want nooit eerder stonden er zoveel mensen voor het podium mee te zingen. Mama’s Jasje, Wim Soutaer en Charles Van Domburg en de jarige Bart Kaëll maakten er samen met het publiek een mooie feestje van op de iconische Oude Markt.

Schepen Denise Vandevoort (sp.a) is trots. “Leive Vloms is een vaste waarde geworden in het mooie ontspanningsaanbod dat wij in de zomermaanden als stad bieden aan de mensen”, klinkt het. “Als schepen van Feestelijkheden was ik een bevoorrechte getuige die zag hoe de mensen zich hebben geamuseerd en stonden mee te genieten tijdens één van de drukste avonden van de voorbije zomer.”

Jan Heremans

Net zoals de voorbije jaren benadrukten Jan Heremans –het gezicht van Leive Vloms- en hoofdarts Tom Meurrens van het Nationaal MS Center Melsbroek nogmaals het belang van het populaire stadsfestival. “Dankzij Leive Vloms kregen we dit jaar de mogelijkheid om het verhaal te vertellen van onze muziektherapeute Beatrijs De Klerck die met muziekinstrumenten en improvisatie de pijn verlicht voor veel MS-patiënten. Naast de media-aandacht is het fijn dat mensen ook een financieel steentje bijdragen voor verder onderzoek. We staan al behoorlijk ver in de behandeling, maar een echte remedie voor de ziekte is er voorlopig nog niet gevonden”, zegt hoofdarts Tom Meurrens. De vierde editie van Leive Vloms vindt plaats op vrijdag 31 juli 2020. Het festival blijft gratis en volgend jaar worden er opnieuw centen opgehaald voor de strijd tegen MS. De festival line-up wordt in het voorjaar bekendgemaakt.