“Kleinkinderen geweigerd wegens zwemshort, maar vrouw in boerkini is blijkbaar geen probleem...” Kim Aerts

08 juli 2019

18u38 72 Leuven Een vrouw in boerkini in het zwembad van het provinciaal domein in Kessel-Lo heeft kwaad bloed gezet bij een grootvader uit Rillaar. Zijn kleinkinderen werden eerder de toegang ontzegd omdat ze in zwemshort waren terwijl een boerkini er wel is toegelaten. “Wie begrijpt dat?”, reageert Dirk Stinis verontwaardigd.

Dirk Stinis zakte donderdag af naar het provinciaal domein om er te gaan zwemmen met zijn kleinkinderen, maar hij werd er de deur gewezen omdat de kleintjes een zwemshort droegen. Daags nadien keerde hij terug met zijn kleinkinderen met aangepaste zwemkledij. Toen de grootvader een vrouw in boerkini (een zwemoutfit voor moslima’s, die alleen het aangezicht, de handen en de voeten vrij laat in het water, nvdr.) zag, kon hij zijn ongeloof moeilijk onder stoelen of banken steken. Hij uitte zijn ongenoegen op Facebook, waarna de Twittergemeenschap het vuur aan de lont stak. Lubbeeks burgemeester Theo Francken (N-VA) pikte de tweet op en vroeg zich af waarom het reglement niet werd toegepast. “Is een burkini een eendelig zwempak?”, twitterde Francken. Het kledingreglement van het provinciaal domein zegt niets over boerkini’s in het bijzonder. Het reglement voorziet dat vrouwelijke bezoekers in het zwemgedeelte een eendelig badpak, bikini of tankini mogen dragen. Zwemshort en bermuda’s zijn uit den boze voor mannelijke bezoekers.

Eendeligheid

“We kijken naar de eendeligheid van het zwempak en bij deze vrouw leek daar niets aan de hand. Als het in badpakstof is uitgevoerd, is er voor ons geen vuiltje aan de lucht. Als we kunnen vaststellen dat de boerkini uit meerdere delen bestaat, is dat voor ons net zomin toegelaten als zwemshort en bermuda’s voor mannelijke bezoekers”, reageert Oswald Debelder, beheerder van het proviniciaal domein. “Afgelopen zaterdag hadden we 600 zwemmers en daarvan droegen een zestal vrouwen reglementair een boerkini. Daar heeft niemand moeilijk over gedaan.”

Echte zwemkleding

Gedeputeerde Ann Schevenels verdedigt het kledingreglement omdat het vroeger de spuigaten uitliep met kinderen die rechtstreeks van de zandbak het zwembad indoken. “Dan kregen wij problemen met de waterkwaliteit. Er waren dagen dat het bad tegen de middag moest sluiten omdat het fout liep met het water. Er is maar één oplossing en dat is ervoor zorgen dat er enkel met echte zwemkleding wordt gezwommen.” Een aanpassing van het reglement is voor Schevenels momenteel niet aan de orde. “Elk jaar wordt het reglement na het einde van het seizoen geëvalueerd. Indien nodig kunnen er dan aanpassingen gebeuren.” Advocaat Walter Van Steenbrugge boog zich eerder al op juridisch vlak over de kwestie. “We keken een vijftiental zwembadreglementen na en konden niet anders dan besluiten dat een boerkiniverbod in zwembaden juridisch moeilijk te rechtvaardigen valt.”