‘Keineig’ maakt Leuven weer wat hipper: “Alleen de meest unieke vintage spullen vind je hier” Joris Smets

07 juli 2020

16u10 6 Leuven Ga alle rommelmarkten in heel België af, neem de beste spullen mee en zet ze in een stijlvolle winkel en zie daar: ‘Keineig’ is geboren. Jens Rentmeesters (37) maakt van Leuven weer een iets hippere plek met een winkel vol vintage vinyl en curiosa. “Alleen de meest unieke en beste spullen van de rommelmarkt vind je hier”, zegt hij. Blikvanger is ongetwijfeld de jukebox van 1969 in perfecte staat.

In tijden van corona zagen veel mensen hun inkomen wegvallen en ook Jens Rentmeesters zat met de handen in het haar. Als opkoper van inboedels ging hij al jaar en dag de rommelmarkten af, maar daar stak het coronavirus een paar maanden geleden een stokje voor. “Ik speelde altijd al met het idee van een vaste winkel”, zegt Jens. “Door corona viel mijn inkomen van de rommelmarkten volledig weg. Ik moest het altijd hebben van de grote rommelmarkten maar ook die zijn nog niet voor meteen. Daarom heb ik de gok gewaagd en ‘Keineig’ opgestart. Normaal had ik een groot openingsweekend gehouden met een hapje en een drankje maar dat was helaas niet mogelijk met de coronamaatregelen.”

Opening

Deuren opengooien en eraan beginnen dus maar. “Vorige week woensdag was de opening en ik kan niet klagen over de eerste week”, zegt Jens. “Het is iets heel verschillend van de normale kringloopwinkel. Ik selecteer zelf mijn beste stukken tussen onnoemelijk veel materiaal dat ik over de jaren heen heb verzameld en zet ze te koop. De winkel zelf heb ik stijlvol proberen inrichten. Ik wou genoeg ruimte creëren, hoewel het een smalle doorgang is. Je zal hier ook elke week andere spullen vinden. Als er iets verkocht wordt dan vervang ik dat de dag nadien daar iets anders. Of om de zoveel tijd wissel ik weleens wat ik te koop zet in de winkel. De rommelmarkten zelf ga ik ongetwijfeld missen. Ik ben met het idee aan het spelen om in het weekend mijn vrouw de winkel te laten openhouden om dan zelf op de rommelmarkt te gaan staan. Dat zien we nog wel.”

De winkel in hartje Leuven is moeilijk te missen door de unieke graffiti op de muur. “Dat is een tekening van ‘Dinostreetart’. Ik heb de artiest carte blanche gegeven en dit is het resultaat. Ik ben er zo tevreden van dat ik er stickers van heb laten maken voor op de ruit en het ook op de kaartjes van de winkel komt.”

‘Keineig’ vind je op de Diestsestraat 135 in Leuven.

Van dinsdag tot zaterdag. Telkens van 12 tot 19 u.