‘Josee’ is terug aan de Leuvense Vaartkom Bart Mertens

12 augustus 2019

16u00 1 Leuven Na een tijdje afwezigheid is ‘Josee’ weergekeerd naar de Vaartkom. Dat is de clubboot van de Oudgedienden van de Zeemacht Leuven & Omstreken. “Josee was toe aan een grondige renovatie”, zegt voorzitter Willy Heps.

“Twee jaar geleden werd duidelijk dat de clubboot van de Oudgedienden van de Zeemacht Leuven & Omstreken na 50 jaar te hebben liggen dobberen in de Leuvense Vaartkom dringend aan herstelling toe was”, legt Willy Heps uit, de clubvoorzitter van Oudgedienden van de Zeemacht Leuven & Omstreken. “Zowel onder als boven de waterlijn was er werk aan de winkel. Met steun van de stad Leuven en de nodige sponsoring ligt de Josee nu terug in alle pracht aan de Leuvense Vaartkom. Dat hebben we uiteraard gevierd met een ‘heropeningsreceptie’. De Josee is overigens elke vrijdagavond open voor iedereen die wenst te genieten van een drankje in een speciale omgeving. De boot ligt ter hoogte van de oude gebouwen van Vander Elst aan de Kolonel Begaultlaan.”