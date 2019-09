“In 15 jaar nog nooit zo weinig inbraken” KAR

22 september 2019

09u19 0 Leuven De Leuvense politie heeft de eerste acht maanden van dit jaar 338 inbraken of inbraakpogingen geregistreerd. “Het laagste aantal in 15 jaar”, zegt commissaris Marc Vranckx.

Ter vergelijking, vorig jaar werden voor dezelfde periode 437 inbraken of inbraakpogingen geregistreerd oftewel 99 meer volgens de recentste politiecijfers. Dit jaar ging het om 198 inbraken of inbraakpogingen in woongelegenheden. “Waarvan 131 huizen, 90 appartementen en 6 studio’s of kamers”, weet commissaris Marc Vranckx. “Dit resultaat is het op twee na laagste van de afgelopen 15 jaar. Enkel in 2017 werden nog minder feiten genoteerd en anders moeten we teruggaan tot in 2005. Vooral in de wintermaanden januari en februari lagen de cijfers hoger met respectievelijk 43 en 43 registraties. Met 31 feiten was er nog een kleine opstoot in mei, maar de zomermaanden juni tot en met augustus telden in totaal 39 registraties. “De meeste feiten hebben zich voorgedaan in het centrum van Leuven (83) en Heverlee (79). In Kessel-Lo registreerden we 44 feiten, in Wilsele en Wijgmaal samen 21. Voor zover het tijdstip van de inbraak gekend is, stellen we vast dat de inbraken iets vaker gepleegd worden tijdens de dag, voornamelijk in de namiddag en de vroege avond”, zegt Vranckx. Er waren 140 inbraken of pogingen daartoe in niet-woongelegenheden zoals garages, schoolgebouwen, werven en tuinhuizen. Daar noteerde de politie uitschieters in april en juli. In de zomermaand werd toen op een dag 14 keer ingebroken in garageboxen. Tijdens die acht maanden konden ook verschillende daders worden opgepakt.