“Ik vind niemand objectief mooi”: minister Koen Geens (CD&V) verrast in interview met 16-jarigen Bart Mertens

23 oktober 2019

09u45 0 Leuven Enkele vierdejaars van Sancta Maria hebben minister van Justitie Koen Geens (CD&V) weten te strikken voor een ongewoon persoonlijk interview. In het gesprek houden de jongeren de vicepremier een spiegel voor en dat levert enkele opmerkelijke uitspraken op.

Minister Koen Geens (CD&V) ging graag in op de uitnodiging voor een interview van de leerlingen van de Leuvense school Sancta Maria. Het concept van het filmpje is een vervolg op het video-experiment dat Sancta Maria in september uitvoerde rond zelfbeeld. In die video haalden leerlingen -als offensief tegen het feit dat jongeren zich niet goed in hun vel voelen- leerlingen van allerlei leeftijden voor de camera om hun zelfbeeld op te krikken. Het gesprek met Koen Geens lag in dezelfde lijn en toont minister Geens op een eerder ongewone manier. Doorgaans is Koen Geens nogal zakelijk ingesteld in interviews maar voor de leerlingen maakte hij duidelijk een uitzondering. Zo geeft hij in het interview zijn persoonlijke visie over ‘mooi zijn’. “Ik vind niemand objectief mooi. In mijn job als politicus zie ik vaak mensen met en zonder schmink. Dat is echt een wereld van verschil. Ik geloof wel in schoonheid als een compleet plaatje.”

Stiekem vind ik mezelf wel leuk als ik met mijn mondhoeken lach Minister Koen Geens (CD&V)

Even later krijgt Geens zelfs een spiegel voorgeschoteld. “Vinden jullie mij mooi? Dat is lief! Zelf beschouw ik me niet als mooi maar stiekem vind ik mezelf wel leuk als ik met mijn mondhoeken lach”, laat minister Geens zich nog ontlokken. Het gesprek kreeg ook een persoonlijk toets toen een meisje met Marokkaanse roots Koen Geens bedankt voor zijn verbindende uitspraken over mensen met een migratieachtergrond. Daarop gooit de minister met bloemen naar collega’s van andere partijen. “Meryame Kitir en Meyrem Almaci, dat zijn werkelijk ongelooflijke dames. Het is belangrijk dat autochtone Belgen beseffen dat ze in veel gevallen een voorsprong hebben, want voor velen is de weg naar succes helaas nog altijd moeilijker.”