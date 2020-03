“Iets meer nachtlawaai, maar geen grote bijeenkomsten in Leuven” Kim Aerts

15 maart 2020

14u01 0

Sinds de coronamaatregel van kracht is en cafés en restaurant gesloten zijn, zijn grote privé-bijeenkomsten uitgebleven. “De Leuvense politie houdt permanent toezicht op de naleving van de richtlijnen en rekent hierbij vooral op de solidariteit van alle Leuvenaars. Hier en daar was er afgelopen weekend wat meer nachtlawaai vanuit woningen, maar grote bijeenkomsten of feesten bleven uit sinds de maatregelen van kracht zijn”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Het sluitingsuur is ook goed opgevolgd, we hebben geen problemen gehad met uitbaters of lastige klanten. Iedereen heeft goed meegewerkt, zodat het eigenlijk rustiger was dan in een normale uitgaansnacht.”