Groep INTRO ontvangt 13.809 euro subsidie voor ‘Werkbabbels’ Joris Smets

10 juli 2020

14u30 0 Leuven Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt. Daarom steunt de provincie Vlaams-Brabant groep INTRO nu met 13.809 euro aan subsidies.

‘De werkbabbels’ richten zich naar anderstalige werkzoekenden en de ruime omgeving uit Leuven. Via de werkbabbels wil men deze doelgroep een goed onderbouwde oefenkans voor het sollicitatiegesprek aanbieden. De conversatietafel ‘werkbabbel’ bestaat uit zes sessies van telkens 2 uur en richt zicht tot 8 personen.

“Onze subsidie heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter. “Met deze subsidie ondersteunen we, aan de vooravond van de Vlaamse feestdag, een organisaties die anderstaligen helpt bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro.”