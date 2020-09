‘Fitchen’ strijkt neer op de Grote Markt: “Gezond fastfood voor de Leuvenaars” Joris Smets

02 september 2020

18u32 1 Leuven Leuven heeft er weer een nieuwe hotspot bij! Restaurantketen ‘Fitchen’ specialiseert in gezond fastfood en is sinds vorige week ook gevestigd op de Grote Markt. In tegenstelling tot heel wat andere horecazaken die het de afgelopen maanden moeilijk hebben gehad om het hoofd boven water te houden, breidt Fitchen juist uit. Het is al het zesde restaurant van de keten sinds de oprichting in 2018.

Gentenaar en (ex-) personal coach Koen Mortier is de oprichter van de restaurantketen. Pas in 2018 opende hij de eerste vestiging in Gent en dat bleek een groot succes. Ondertussen telt de Vlaamse keten al vijf restaurants: drie in Gent, een in Antwerpen en een in Brugge. Het nieuwe restaurant in Leuven is de zesde vestiging en dit jaar staan er nog een vijftal andere openingen van Fitchen op de planning. “We zijn gespecialiseerd in gezond fastfood”, zegt Koen. “Het aanbod bestaat uit gezonde wraps en bowl die gekenmerkt worden door een minimale hoeveelheid aan suikers en verzadigde vetten. Daarbij komt nog een maximale hoeveelheid langzame koolhydraten en eiwitten wat elke maaltijd in Fitchen heel gezond maakt. Bovendien bieden we ook heel wat vegetarische en vegan gerechten aan zoals de ‘Vegan Avocado Spring’ en de ‘Vegan Healthy Wave’.”

“Het succes achter ‘Fitchen’? Het is een goed concept en we hebben een geweldig team”, zegt Koen. “We waren al langer op zoek naar een geschikte locatie in Leuven en hier op de Grote markt zijn we nu gevestigd in een prachtig pand op een toplocatie. De eerste week was alvast succesvol. Er zijn in Leuven veel jonge mensen die soms weinig tijd hebben om te koken en gezonde fastfood is dan een uitstekend alternatief.”