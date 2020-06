Fietsster aangereden op oversteekplaats Joris Smets

19 juni 2020

09u16 1

Een 21-jarige fietsster uit Leuven werd donderdagnamiddag even voor 16 uur met lichte verwondingen met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De vrouw werd op de Eenmeilaan in Kessel-Lo op de oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van het provinciaal domein aangereden door een personenauto. De fietsster kwam ten val en hield er een pijnlijke heup aan over. Na controle in het ziekenhuis mocht ze dezelfde dag alweer naar huis.