‘F.C. De Kampioenen’-figurant Johan Vanneck haalt herinneringen op aan Johny Voners: “Xavier dronk dagschotels, maar Johny hield van wijn” Bart Mertens

18 maart 2020

16u00 54 Leuven Vlaanderen neemt afscheid van de legendarische acteur Johny Voners (74), die 30 jaar lang de rol van Xavier Waterslaeghers vertolkte. Leuvenaar en vaste figurant van ‘F.C. De Kampioenen' Johan Vanneck leerde de Tienenaar sinds 1998 kennen als een warme man. “En Xavier maar dagschotels drinken, terwijl Johny een echte wijnliefhebber was”, aldus Johan ‘de kampioen’ Vanneck.

Bij voetbalploeg OHL en op de griffie van de Arbeidsrechtbank in Leuven noemen ze hem al vele jaren ‘de kampioen’. We hebben het over Leuvenaar Johan Vanneck, die al sinds 1998 een vaste figurant is in ‘F.C. De Kampioenen’, zowel in de serie als in de films. Net zoals vele andere Vlamingen is Johan in diepe rouw na de dood van acteur Johny Voners, die trouw en op een onnavolgbare wijze gestalte gaf aan keeper Xavier Waterslaeghers. “Een zwaar verlies”, vertelt Johan. “Johny was een echte professional op de set. Hij had veel respect voor zijn collega’s, en zeker ook voor de figuranten. Door de jaren heen is hij een vriend geworden en ik ga hem missen. Johny was een warme persoonlijkheid en tegelijk een stielman die zijn vak door en door kende. In twee woorden: mooi mens.”

Xavier stond bij heel Vlaanderen bekend als de slechte keeper die leefde voor zijn dagschotels, maar Johny was helemaal geen bierliefhebber Johan Vanneck, vaste figurant bij ‘F.C. De Kampioenen’

Kiek met appelspijs

Johan Vanneck weet waarover hij spreekt, want de keren dat hij met Xavier Waterslaeghers op de set stond als figurant zijn niet te tellen. “Ik heb van het aantal absoluut geen idee, maar we hebben samen heel veel opnames gedaan”, aldus Johan. “Weet je wat zo grappig is? Xavier stond bij heel Vlaanderen bekend als de slechte keeper die leefde voor zijn dagschotels, maar Johny was helemaal geen bierliefhebber. Hij was een ‘wijnman’, vooral witte wijn vond hij lekker. Gelukkig waren er ook veel ‘droge opnames’, zonder de verplichting om te drinken. Ook voetbal was niet echt aan Johny besteed. Hij kon er wel even naar kijken, maar daarmee was dan ook alles gezegd. Nee, Johny leek helemaal niet op het personage Xavier. En het leek me nu ook niet de man om thuis ‘onder de sloef’ te liggen. Wel was Johny net zoals Xavier een levensgenieter. Hij zong graag liedjes van Aznavour en liet geen enkele gelegenheid onbenut om iedereen te laten weten dat ‘kiek met appelspijs’ zijn lievelingsgerecht was, uiteraard in het Tiense dialect. Ik hoor het hem nog altijd zeggen.”

Ik heb Johny nooit slechtgezind geweten. Hij ging goedgeluimd door het leven en genoot oprecht van acteren Johan Vanneck, vaste figurant bij FC De Kampioenen

Vaderfiguur

Voor heel wat figuranten was Johny Voners ook een soort vaderfiguur op de set. “Die rol nam hij wel een beetje op zich. Ook Marijn Devalck (die Balthazar Boma speelt, red.) deed dat in zekere zin, maar Johny had een band met de figuranten, omdat ook zijn achterneef een vaste figurant was bij ‘F.C. De Kampioenen’”, aldus Johan. “Johny was een steun en toeverlaat, ook voor zijn collega-acteurs trouwens. Als er hem iets niet aanstond, dan liet hij dat ook weten. Hij durfde zijn mening te geven in een discussie. Anderzijds was hij ook de persoon die in een discussie kon zeggen: ‘Ach, dat is allemaal niet zo belangrijk’. Ik heb Johny nooit slechtgezind geweten. Hij ging goedgeluimd door het leven en genoot oprecht van acteren. Ik herinner me Johny als een echte ploegspeler in de grote familie die de cast van ‘F.C. De Kampioenen' na al die jaren is geworden. Ik hoop echt dat er toch nog nieuwe afleveringen worden opgenomen en dat de foto van Xavier een ereplaats krijgt in de kantine.”