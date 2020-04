'Even apart, altijd samen’: Leuven bundelt warme initiatieven samen in nieuwe campagne EDLL

04 april 2020

12u04 0 Leuven ‘Even apart, altijd samen’: dat is de nieuwe campagne van Leuven waarbij inwoners hun warme initiatieven in tijden van corona kunnen delen. De stad doet dit om anderen te inspireren en te motiveren om vol te houden. Van een buurtwerker op een longboard tot een werkloze kok die eten maakt in een sociaal restaurant: gewone mensen, die ongewone dingen doen.

De stad Leuven lanceert een nieuwe campagne onder het motto ‘Even apart, altijd samen’, waarin ze warme boodschappen van inwoners bundelen. “Leuven laat zich ook nu van haar warmste kant zien. Duizenden Leuvenaars, verenigingen en ondernemers zetten zich vrijwillig in op originele manieren om anderen te helpen", zegt burgemeester Ridouani (sp.a).

Buurtwerker Evert rolt met zijn longboard door zijn buurt

Evert is stedelijk buurtwerker in ‘De Kettebende’, dat is de kinderwerking van buurtcentrum Wilsele-Dorp. Hij neemt elke dag zijn longboard en rolt een paar uur door Wilsele-Dorp om mensen te helpen waar het kan. De aanwezigheid van een buurtwerker blijft zeker in deze periode voor heel wat mensen belangrijk. “We zijn vaak een vertrouwenspersoon en proberen ook nu in de wijken aanwezig te zijn. Zo kunnen we mensen snel helpen en ondersteunen”, zegt hij.

Sinds Evert zo de wijken doorkruist, merkt hij dat buurtbewoners hem beginnen te kennen. “Steeds meer mensen herkennen mij als ik met mijn longboard passeer. Enkele dagen geleden reed ik door een straat waar net een oudere vrouw gevallen was. De ziekenwagen was al gebeld, maar intussen kon ik wat met die dame praten zodat ze zich niet alleen voelde”, vertelt Evert. De buurtwerker brengt ook vuilzakken naar wie dat nodig heeft of boeken aan kinderen die thuis bijvoorbeeld geen of weinig Nederlandstalige boeken hebben. “Op die manier wordt onze kinder- en buurtwerking toch nog verdergezet”, aldus de skater.

Tom kookt vrijwillig voor sociaal restaurant

De RuimteVaart is een Leuvense vereniging die zich inzet voor een wereld zonder armoede en uitsluiting. Hun sociaal restaurant draait volledig op vrijwilligers en mensen in opleiding. In tijden van corona mag het restaurant geen bezoekers meer ontvangen, dus is de RuimteVaart overgestapt op afhaalmaaltijden. Op die manier kunnen hun bezoekers nog steeds een gezonde en vooral betaalbare maaltijd krijgen.

Een deel van hun vaste vrijwilligers mag nu tijdelijk niet helpen, door ziekte of omdat zij tot een risicogroep behoren en meer vatbaar zijn voor het coronavirus. Tom Dehaun (26), kok bij Noordoever aan de Vaartkom, stelde zich kandidaat om te helpen. Nu hij tijdelijk werkloos is, kookt hij enkele dagen per week in de RuimteVaart. “Het is heel fijn om in deze periode iets bij te dragen. Ik leer zoveel mensen kennen, elk met hun verhaal en achtergrond. Het zijn vaak mensen die het moeilijk hebben. Je ziet ook veel eenzaamheid. Ik woon zelf alleen en het doet me deugd om op deze manier toch een beetje onder de mensen te komen. Deze ervaring zal me zeker nog lang bijblijven”, zegt Tom.

Buurt verrast Julie voor haar 12e verjaardag

Soms zet een hele buurt zich in om elkaar te steunen. Zo verrasten de bewoners van de Van’t Sestichstraat Julie deze week voor haar twaalfde verjaardag. Haar geplande verjaardagspyjamafeestje met vriendinnen kon niet doorgaan, maar dankzij haar adoptiepapa’s, grote broer Thilbault en de buren beleefde ze toch een unieke dag.

De buren kwamen op haar verjaardag om 11.50 uur stipt naar buiten om haar samen te verrassen. Met een telefonisch smoesje lokte actrice Ruth Beeckmans Julie naar buiten, waar ze getrakteerd werd op een luid applaus en een verjaardagslied.

Buurt Bankstraat in actie

René en Kristin zijn buren en wonen in de Bankstraat in Leuven. René is de beheerder van het buurtkastje en zorgt ervoor dat de informatie die hier uithangt actueel blijft. “Naast belangrijke informatie, bieden buurtbewoners via dit kastje elkaar ook hulp aan om bijvoorbeeld boodschappen te doen”, vertelt René. “Om de sfeer ook een beetje ontspannen te houden, hang ik regelmatig een selectie ludieke cartoons in de vitrine. Het is leuk om te zien dat voorbijgangers regelmatig bij het kastje blijven staan”, zegt de buurtbewoner.

Kristin doet vrijwillig boodschappen voor een 73-jarige man. “Normaal gezien neemt hij zelf de bus, maar momenteel krijgt hij verzorging en gaat het wat moeilijker. Ik bel hem dagelijks en pik dan met mijn brommertje zijn boodschappenlijstje op. Vervolgens zet ik zijn boodschappen op een veilige afstand af”, aldus Kristin.