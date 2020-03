‘Enthousiaste’ fietsers maken brokken in nieuwe fietstunnel: opening enkele dagen uitgesteld Kim Aerts

20 maart 2020

11u23 4 Leuven De fietstunnel aan de Tiensesteenweg in Leuven zal pas na het weekend kunnen openen. Normaal stond de opening voor vandaag (vrijdag, red.) gepland, maar fietsers die voor hun beurt de werf betraden, gooiden roet in het eten.

De werf aan de fietstunnel was nog afgesloten voor het grote publiek, maar toch slaagden enkele fietsers er deze week in om door de tunnel te rijden. Ze maakten daarbij brokken waardoor een herstelling zich opdrong alvorens te kunnen openen. “De aannemer maakt het wegdek antislip. Dat was zowat het laatste werk voor de opening die op vrijdag was gepland. Jammer dat sommigen recent toch op de afgesloten werf zijn gaan fietsen en de voegen hebben beschadigd. Dat brengt nu extra werk en extra kosten met zich mee”, zegt Dirk Vansina (CD&V), schepen van Openbare Werken. “We hadden er allemaal zo naar uitgekeken. Het is een ontgoocheling voor de aannemer, opzichters, het college en mezelf”, schudt Vansina het hoofd.

Het piepschuim in de voegen zal vandaag opnieuw worden aangebracht. Door het coronavirus was de firma al gestopt met werken. Maandag zal de fietstunnel allicht wel klaar zijn voor opening.