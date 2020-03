“Eindelijk begonnen aan de verkenning van de Tafelberg ”

Leuven

In de laatste rechte lijn naar de Cape Epic in Zuid-Afrika… HLN Leuven volgt exclusief de avonturen van de Leuvense cafébaas Arne Mortelmans die met zijn deelname aan de Cape Epic begint aan de grootste uitdaging van zijn leven. Lees hier het dagboek van Arne die ondertussen in Kaapstad aan het trainen is met zijn teamgenoot Jan Huyse. “De Tafelberg is al niet min”, klinkt het. Lees hier alle artikels over de avonturen van Arne.