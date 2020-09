‘Dseir’ is de nieuwe ijsjeszaak vlak bij Abdij van Park Joris Smets

25 september 2020

17u33 8 Leuven In volle coronaperiode een zaak opstarten is allesbehalve evident, maar toch waagde Sophie Poffé, leerkracht en mama van twee, de sprong en richtte ze ‘Dseir’ op. Gevestigd vlak bij Abdij van Park en basisschool De Bron specialiseert ‘Dseir’ in versbereid ijs, taarten en gebak.

Zaakvoerder Sophie Poffé (33) was altijd al gepassioneerd door patisserie en een opleiding tot ambachtelijk ijsbereider was dan ook een logische keuze. Gaandeweg begon ze te dromen van een eigen zaak en die droom werd werkelijkheid, want intussen is Leuven een ijsjeszaak rijker. De voorbije maanden toverde Sophie dan ook met veel trots bolletjes zelfgemaakt room- en fruitijs en sorbet uit haar scheptoog in de inkomhal van haar woning in de Hoegaardsestraat aan Abdij van Park.

“Heel lekkere ijsjes”, zeggen enkele tevreden mama’s aan de ijsjeszaak. “We komen hier heel regelmatig met de kinderen als de school uit is. Voor hen is het natuurlijk fantastisch om zo dichtbij school een ijsje te gaan eten.”

Winterstop

Na enkele mooie nazomerse dagen kondigt de herfst helaas het einde van het schepijsseizoen aan. “De zaak zelf sluit even tot het mooie weer opnieuw in het land is”, zegt Sophie. “De literdozen, ijstaarten en het gebak blijven wel beschikbaar op bestelling.”

Adres: Hoegaardsestraat 91, 3000 Leuven

Bestellen kan hier en updates volg je op Facebook en Instagram.