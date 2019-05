‘Donderdag Gezonderdag’: Leuvense horeca wil aan de slag met duurzame voeding EDLL

21 mei 2019

17u45 0 Leuven Vijf Leuvense restaurants willen aan de slag met gezonde en duurzame voeding, één van de doelstellingen van de Leuvense voedselstrategie.

Met ‘Donderdag Gezonderdag’ willen de Leuvense chefs specifiek inzetten op gezonde lokale producten uit de regio, met een bio- of ecovriendelijk label. Op donderdag zullen de vijf restaurants, brasserie Improvisio, Tafel Rond, Taste, De Hoorn en de Jacht specifiek werken met streekproducten.

Uitbater van Brasserie Improvisio, Fabian Deckers, is initiatiefnemer: “Het idee is eigenlijk ontstaan door de klimaatmars van de jeugd. Uiteindelijk werken wij al lang met streekproducten, maar voor mij is gezond eten niet alleen veganistisch of vegetarisch. Een stuk vlees uit de hoeveslagerij is ook al duurzamer en meer ecologisch. Vandaar dat ik vanuit de horeca iets wou ondernemen”.

Het project zal in de Leuvense horeca zichtbaar zijn vanaf 13 juni.