‘De Walvis’ in Leuven winnaar van Verborgen Parels-campagne van Recupel Bart Mertens

23 januari 2020

17u00 0 Leuven ‘De Walvis’ in Leuven is één van de winnaars van de ‘Verborgen Parels’-campagne van Recupel. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet over de bekende viswinkel in de Mechelsestraat maar wel over de tekening van een walvis in het Leuvense stadspark.

Bijna 10 miljoen…dat is het aantal lampen en armaturen die de Belgen in 2018 inzamelden. Om de mensen te belonen voor die inspanning lanceerde Recupel in het najaar van 2019 een campagne waarbij elke Belg zijn of haar ‘verborgen parels’ kon nomineren. Of met andere woorden: mooie maar ondergewaardeerde plekjes die het verdienen om in de spotlights geplaatst te worden. ‘De Walvis’ in Leuven kwam als één van de winnaars uit de bus. Het gaat dan niet over de bekende viswinkel in de Mechelsestraat maar wel over de tekening van een walvis in het Leuvense stadspark. Met een goed geplaatste spot brengt Recupel ‘De Walvis’ in Leuven nu onder de aandacht van inwoners en passanten. De gebruikte verlichting is energiezuinig en van Belgische makelij.

Zoölogisch centrum

“We blikken tevreden terug op de inzendingen die we hebben ontvangen. Als je door de foto’s bladert dan merk je het grote aantal mooie plekjes op die onze steden en gemeenten rijk zijn. We bedanken alle deelnemers om ons erop te wijzen waar die plekjes zich exact bevinden. Recupel geeft hen nu de aandacht die ze verdienen met een goed geplaatste spot” zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel. Nog dit: de tekening van de Groenlandse walvis in het Stadspark is een verwijzing naar het walvisgeraamte in het zoölogisch centrum naast het stadspark. De vorm van de kiosk versmelt perfect met het lichaam van de walvis.