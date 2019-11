‘De Slag om Leuven’ populairder dan ‘Joker’: bekijk hier de TOP 10 aller tijden bij Cinema Zed Bart Mertens

01 november 2019

09u00 0 Leuven ‘De Slag om Leuven’ is de meest bezochte film ooit in Cinema Zed. Ondertussen heeft de verkoop de kaap van 5.000 tickets overschreden. “De populairste film in de bijna 18-jarige geschiedenis van Cinema ZED. En met nog 14 vertoningen in het verschiet is dat nog maar een tussenstand”, klinkt het.

‘De Slag om Leuven’ is de vijfde in een reeks films, geproduceerd door Fonk vzw, die belangrijke hoofdstukken in de geschiedenis van Leuven belichten. Vertelstem van dienst is uitgeweken Leuvenaar Daan Stuyven. Net als de vorige films bulkt ook ‘De Slag om Leuven’ van uniek beeldmateriaal van Leuven en omgeving, geplukt uit talloze nationale en internationale filmarchieven. Met de wereldoorlog als thema krijg je als kijker inzicht hoe het de Leuvenaars verging in de oorlogsjaren. Dat de film veel bezoekers naar Cinema Zed zou lokken, stond in de sterren geschreven maar dat er records zouden sneuvelen is toch eerder onverwacht. ‘De slag om Leuven’ houdt onder meer kaskraker ‘Joker’ op ruimte afstand bij Cinema Zed.

“De film over de Leuvense oorlogsjaren is een groot succes”, klinkt het tevreden bij Cinema Zed. “Daarbovenop bezochten bijna 1.000 scholieren de voorstellingen. Heel wat scholen maken ook gebruik van de lesmap die Erfgoedcel Leuven bij de film ontwikkelde. Momenteel is het al de populairste film in de bijna 18-jarige geschiedenis van Cinema ZED. En met nog 14 vertoningen in het verschiet is dat nog maar een tussenstand!” Nog dit: ‘De Slag om Leuven’ is de komende weken nog te zien in Cinema ZED. Meer info: www.cinemazed.be.