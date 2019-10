‘De Slag om Leuven’ breekt alle records: “12 extra filmvertoningen in oktober” Bart Mertens

10 oktober 2019

12u00 0 Leuven Het was druk in Cinema ZED in Leuven de voorbije weken. Bijna alle vertoningen van de documentaire ‘De Slag om Leuven’ waren uitverkocht. Sinds de première op 4 september gingen al zo’n 3.000 tickets de deur uit. Daarmee is de film nu al de populairste ooit voor vzw Fonk en Cinema Zed.

Op 10 mei 1940 viel Duitsland België binnen. Een week later, op 17 mei 1940, nam het Duitse leger na dagenlange hevige gevechten Leuven in. Het was het begin van een periode van ruim vier jaar bezetting van de stad. In de lente van 1944 leek de verlossing nabij maar de prijs die de burgerbevolking betaalde, was bijzonder zwaar. Tot zover de korte versie van WOII in Leuven. Wie zich wil verdiepen in de uitgebreide versie moet gaan kijken naar de documentaire ‘De Slag om Leuven’ in Cinema Zed. Het is al de vijfde historische film in de reeks waarin belangrijke hoofdstukken uit de Leuvense geschiedenis centraal staan. Met succes, want sinds de première op 4 september passeerden er al meer dan 3.000 geïnteresseerden bij Cinema Zed in Leuven. Daarnaast komen ook eens een 1.000-tal scholieren de film bekijken de komende weken.

“Dat maakt de film, amper enkele weken na de lancering, nu al de populairste uit de reeks historische docu’s die Fonk vzw produceerde en de drukst bezochte film in Cinema ZED van het afgelopen jaar”, klinkt het trots. “Vanwege het grote succes van de film verlengt Cinema ZED de reeks vertoningen met 12 extra vertoningen in de maand oktober.” Cinema ZED raadt bezoekers wel aan tickets op voorhand aan te kopen, online of aan de ZED-ticketbalie. Zo vermijd je voor een uitverkochte zaal te staan.

Meer info: www.cinemazed.be