“De enige echte Meyboom staat opnieuw in Leuven én op tijd” KAR

09 augustus 2020

18u26 5

Leuven De 47ste Meyboom op de Grote Markt in Leuven staat. Om exact 16.42 uur hesen de Mannen van 1979 de boom voor het stadhuis omhoog. De komende tien jaar is het aan hen om de traditie in ere te houden.

Geen optocht, geen volksdansgroepen of optreden van de Joorzangers en weinig sfeer. ‘En petit comité’ werd de Meyboom zondag geplant. En voor 17 uur zoals de traditie het voorschrijft. Een dubbel gevoel overheerst bij de Jaartallen van 1979. “Het is een mooie eer dat wij de traditie nu overnemen, maar door de huidige situatie zien we ook meteen heel wat inkomsten door onze neus geboord. Normaal tappen wij hier pinten en staan we op de Jaarmarkt. Door de coronamaatregelen verliezen we nu toch zo’n 7.000 euro aan inkomsten”, klinkt het.

“Maar het is allemaal vlot verlopen. Hij staat op tijd recht in Leuven én dat is het voornaamste. Al is hij wel iets kleiner uitgevallen dan voorgaande jaren. Waar we de Meyboom gehaald hebben? Dat blijft een goed bewaard geheim”, wordt er gelachen.

Jaarlijkse strijd

Het planten van de Meyboom is een jaarlijkste strijd met de Brusselaars. De Leuvenaars hebben de Meyboomplanting altijd als een ernstige zaak beschouwd. Het waren de mannen van 1929 die er in 1974 met een list in slaagden de Brusselse Meyboom te ontvoeren naar Leuven. “Vermomd als journalisten kwamen ze erachter welke boom de Brusselaars hadden aangeduid voor de planting”, klinkt het bij de Mannen van het Jaar. “In het holst van de nacht trokken ze erop uit om de boom om te hakken en mee te nemen. Op de stronk lieten ze het volgende opschrift na: ‘Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan’. Op 9 augustus 1974 stond hij vóór 17 uur op de Grote Markt in Leuven.”

De Brusselaars tilden echter niet zwaar aan het voorval en gingen gewoon verder met hun Meyboomplanting. En zo geschiedde ook zondag. In Brussel werd de Meyboom kort voor 15 uur geplant, op het kruispunt van de Zandstraat met de Broekstraat.

Iedere Leuvenaar is er echter van overtuigd dat de enige echte Meyboom in Leuven staat en het is de komende tien jaar nu aan de Mannen van 1979 om die traditie in ere te houden. “Vorig jaar vierden de mannen van 1969 hun 50ste verjaardag wat in het Leuvense jaartallenleven betekent dat zij Abraham hebben gezien en dus afzwaaien als actief jaar.” De legende van de Meyboom gaat terug tot het jaar 1213, toen Brussel een belangrijke overwinning behaalde op Leuven. Er zijn verschillende verhalen waarover het dispuut toen ging, gaande van een verstoord trouwfeest tot een biertaks. Maar voor u er nog aan twijfelt, vandaag staat de enige echte Meyboom dus opnieuw in Leuven.