‘Coronaspuwster’ riskeert zes maanden cel Kim Aerts

14 mei 2020

16u23 0 Leuven De eerste dossiers rond de inbreuken op coronamaatregelen zijn donderdag behandeld in de Leuvense correctionele rechtbank.

Het openbaar ministerie eiste zes maanden cel met probatie-uitstel voor een ex-verpleegster die in Diest naar een inspecteur van de politie spuwde. Na melding van een huiselijke twist in Molenstede bij Diest gingen leden van de politiezone Demerdal op 30 maart een kijkje nemen in de woning van Martinne R. De zestiger begaf zich naar de tuin, waar ze het gezelschap kreeg van een agent. Ze spuwde hem vervolgens in het gezicht. De inspecteur was een week werkonbekwaam en verbleef drie weken in quarantaine. Hij stelde zich burgerlijke partij voor 2.500 euro voor de geleden angst voor besmetting. Zijn advocate vroeg een morele schadevergoeding van 2.500 euro. De verdediging vroeg opschorting van straf onder voorwaarden.

De eerste vervolging van overtredingen tegen de coronamaatregelen in het gerechtelijk arrondissement Leuven leidde tot acht zaken met in het totaal vijftien beklaagden. Slechts een van hen maakte fysiek zijn opwachting op de zitting. In vier dossiers waren de verdachten vertegenwoordigd door een advocaat.

De procureur vorderde geldboetes tot 800 euro, zoals voor niet-essentiële verplaatsingen en inbreuken op het samenscholingsverbod. Vonnissen op 11 juni en 8 oktober.