‘Christmas World’ opent in Leuven: “Ik hou heel het jaar door van de Kerstman” JSL

11 oktober 2020

10u52 0 Leuven Daar is Kerstmis al. Met de opening van ‘Christmas World’ krijgt Leuven een winkel gespecialiseerd in alles wat met Kerstmis te maken heeft in de Diestsestraat. Eigenares Ceylan Naima (38) is alvast in haar nopjes. “Thuis mag er geen kerstversiering binnen, dus ik ben dan maar een winkelketen gestart.”

De winkel is gevestigd in het voormalige pand van H&M in de Diestsestraat. “De winkel is redelijk groot, maar eigenlijk te klein voor ons waanzinnig groot assortiment”, zegt eigenares Ceylan Naima (38). “Het is de eerste vestiging in Leuven en we zijn er heel blij mee. Voor de leukste spullen in het thema van Kerstmis kan je hier terecht. Thuis mag er geen kerstversiering binnen van mijn man, dus ik ben daar maar een winkelketen gestart. Of het te vroeg is voor kerstversiering? Nee hoor. In Brugge is de zaak al sinds augustus open. In Leuven zijn we zeker tot 15 januari open. Ik hou eigenlijk heel het jaar door van de Kerstman, dus we zijn aan het bekijken of we nog langer kunnen openblijven.”