“Brute pech: Cape Epic is afgelast”

Leuven

In de laatste rechte lijn naar de Cape Epic in Zuid-Afrika… HLN Leuven volgt exclusief de avonturen van de Leuvense cafébaas Arne Mortelmans die met zijn deelname aan de Cape Epic zou beginnen aan de grootste uitdaging van zijn leven. Zou…want Arne en teamgenoot Jan kregen te horen dat de Cape Epic is afgelast. Lees hier de andere artikels over het avontuur van Arne dat nu vroegtijdig stopt door het coronavirus.