‘Boterhammen op de noen’ met Sioen: “Nieuw concept in Het Depot” Bart Mertens

05 maart 2020

08u00 0 Leuven De Leuvense concertzaal Het Depot pakt uit met een nieuw concept: Boterhammen op de noen. “Je neemt je eigen lunchpakket of boterhammen mee naar Het Depot en je kan genieten van een gratis concert”, aldus directeur Mike Naert. De Gentse singer-songwriter Sioen kreeg de eer om het allereerste lunchconcert te spelen en stelde zijn kersverse album ‘Messages of Cheer & Comfort’ voor aan het publiek.

Boterhammen op de noen...Of ook: breng je broodje of je lunchpakket mee naar Het Depot in Leuven en geniet van een gratis concert tijdens de lunch. Het eerste lunchconcert vond woensdagmiddag plaats en het was niemand minder dan Sioen die de eer kreeg om het nieuwe concept af te trappen. De Gentse singer-songwriter had zijn nieuwe album ‘Messages of Cheer & Comfort’ mee en dat kon het publiek best wel smaken. Op zijn nieuwe plaat toont Sioen alweer dat hij een meester is in de combinatie tussen eerlijke teksten die geflankeerd worden door avontuurlijke arrangementen. Recht uit het hart zoals we de muzikant kennen die ondertussen al drie gouden platen scoorde met zijn troostende maar toch ook bemoedigende songs. Ook niet onbelangrijk: de nieuwe cd is verkrijgbaar in een kartonnen DVD-formaat en wordt niet in plastic gewrapt. Dat is een bewuste keuze van Sioen die in 2018 de drijvende kracht was achter ‘Plastic Attack’. Online is het nieuwe album van Sioen op alle digitale platformen te beluisteren maar wie een fysiek exemplaar in huis wil halen, kan die bestellen via BILBO Records. Je kan de CD dus niet aanschaffen via internationale platformen. Meer info op www.sioen.net.