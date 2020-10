'Boost je veerkracht’ tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid: “Pareltjes op de ramen zorgen voor sensibilisering” Bart Mertens

01 oktober 2020

12u00 0 Leuven Vandaag begint in Vlaanderen de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid en wordt er ingezet op het belang van veerkracht. Leuven neemt hier voor de tweede keer aan deel. Van 1 tot 10 oktober organiseren Leuvense organisaties een gevarieerd aanbod van 24 activiteiten in alle Leuvense buurten om je veerkracht een boost te geven.

Ons dagelijks leven werd abrupt op de kop gezet door het coronavirus. Veel mensen werden geconfronteerd met gevoelens van stress, angst en onzekerheid. Daarom staat ontmoeting en verbinding dit jaar centraal tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Met de tiendaagse serveert de stad Leuven samen met haar partners een stevige portie veerkracht. Op het menu staat een ruim aanbod aan beleven, bewegen, creëren, leren en ontmoeten in elke Leuvense buurt. “Naast het boosten van de eigen veerkracht wordt er ook aandacht besteed aan wat je kan doen voor de anderen in je omgeving die het moeilijk hebben”, zegt Bieke Verlinden (sp.a), schepen van Zorg en Welzijn. “Leuven wil een aandachtige en veerkrachtige stad zijn, waar iedereen mee kan en zich veilig en thuis kan voelen, ook in moeilijke tijden. Dit tiendaagse programma rond geestelijke gezondheid draagt hier erg toe bij”, aldus schepen Verlinden.

Social media

Nog dit: overal in Vlaanderen zagen we spreuken verschijnen op ramen van openbare gebouwen en etalages van handelaars. Vanaf vandaag duiken er nieuwe spreuken in het straatbeeld op. “Deze kleine pareltjes op onze ramen geven de veerkracht in elk van ons mee zichtbaarheid en ze zorgen voor sensibilisering”, laat het Leuvense stadsbestuur optekenen. “Wie graag zelf zijn of haar raam opfleurt met een spreuk kan inspiratie vinden in de communicatietoolkit ‘spreuken in het straatbeeld’ op www.logogezondplus.be. Op social media worden de beschilderde ramen gedeeld met de #SamenVeerkrachtig.” Het volledige programma van alle activiteiten vind je op www.leuven.be/samenveerkrachtig.