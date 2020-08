“Bewuste vechtpartij op Criminal System had niks met homofoob geweld te maken”, zegt Leuvens parket, dat wel een onderzoek overweegt naar chatgroep JSL

18 augustus 2020

17u00 8 Leuven "De vechtpartij tussen jongeren vorige week in Leuven, die op het forum van de chatgroep Criminal System terechtkwam, bevat geen link met homofoob geweld", stelt het Leuvense parket. Het overweegt evenwel toch een onderzoek naar de chatgroep, die geweld tegen holebi's verheerlijkt op Telegram. "Het zijn echter twee aparte dossiers."

Op sociale media doken vorige week beelden op van een vechtpartij tussen jongeren in de buurt van Hal 5 aan de Diestsesteenweg in Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven. Ze waren afkomstig van de chatgroep Criminal System. De Telegramchatgroep en de Instagrampagina van ‘Criminal System’ werden zondag door onze redactie aan het licht gebracht. De leden, vooral Tsjetsjenen, verheerlijken er geweld met honderden filmpjes en gaan online ook op zoek naar mensen die in hun ogen een pak slaag verdienen. Vooral holebi’s komen in hun vizier terecht.

Onderzoek

In het filmpje, dat op 12 augustus in Leuven opgenomen werd, is volgens het parket geen sprake van homofoob geweld. “Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een uit de hand gelopen ruzie tussen enkele minderjarigen”, zegt woordvoerster Julie Plevoets. “Die ruzie had niets te maken met hun geaardheid. De Leuvense politie zet het onderzoek wel voort. Zodra alle betrokkenen geïdentificeerd zijn, wordt het dossier aan ons overgemaakt en beslissen wij wat ermee moet gebeuren.”

Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van holebi’s en aanverwante organisaties, wil een klacht met burgerlijke partijstelling indienen tegen de chatgroep. “Het filmpje van Leuven is blijkbaar opgedoken op een forum waar geweld verheerlijkt wordt en waar homofobe uitspraken worden gedaan”, stelt Plevoets. “Die Telegramgroep staat echter los van de slagen in Kessel-Lo. Het parket van Leuven bekijkt momenteel of er een onderzoek gestart wordt naar die groep en wie dat dan moet voeren.”