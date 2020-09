‘Beer Corner’ is het nieuwe café op de Oude Markt Joris Smets

02 september 2020

18u44 1 Leuven De Oude Markt in Leuven is weer een café rijker. Eigenaar Mingema Khamba (50), bekend van de Ambiorix in Leuven, bouwde de voormalige sushizaak om tot volwaardig biercafé.

De plannen om Mingema’s sushizaak om te bouwen tot de ‘Beer Corner’ waren er al voor het coronavirus uitbrak. “De plannen en werken liepen daardoor echter veel vertraging op”, zegt hij. “Er zijn in Leuven veel te veel concurrerende sushizaken. Daarom heb ik beslist de zaak om te bouwen en er een biercafé van te maken. Dat is ook meer op zijn plaats op de Oude Markt en is ook meer mijn ding. We hebben maar liefst 80 verschillende bieren, dus er is voor ieder wat wils. Vorige week vrijdag zijn we geopend en het terras zat meteen gezellig vol. Veel reclame mochten we helaas niet maken door de coronamaatregelen, anders was er wel een groot openingsfeest aan te pas gekomen.