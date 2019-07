‘Ballon van de Vriendschap’ wordt volgende maand op nieuwe stek aan station geplaatst KAR

12 juli 2019

17u50 4 Leuven Het bekende standbeeld ‘Ballon van de Vriendschap’ keert begin volgende maand terug naar Leuven. Niet naar de vertrouwde stek op het Herbert Hooverplein, maar naar het plein aan het station van Leuven aan de Tiensevest.

Het Koninklijk Verbond der Jaartallen schonk het standbeeld in 1988 aan de stad Leuven. Zij maken zich op voor de festiviteiten rond de verhuizing volgende maand. “Na meer dan een jaar is er nieuwe lucht en een plaats gevonden. Begin augustus verschijnt hij terug in het straatbeeld. We zoeken nog een sponsor om onze bezoekers te voorzien van een veiligheidshesje, maar liefst niet geel”, zegt voorzitter François ‘Swa’ Michiels. “Als voorzitter roep ik nu alle vaandeldragers op om de inhuldiging bij te wonen. Ik zal AB InBev om minimum één vat Stella vragen om de eerste emoties weg te drinken en ons zo van de nodige moed te voorzien om dit evenement mee te maken”, aldus de voorzitter.

De verhuizing van het standbeeld was overigens meteen ook de aanleiding om de ‘ballon’ een beetje aan te passen. In samenspraak met kunstenaar Danny Tulkens werden de zware poten vervangen door een sokkel. De mand onder de ballon werd ook vervangen. Het is overigens niet de eerste keer dat het standbeeld wordt aangepast. Toen het beeld in 1988 werd onthuld, was er zelfs nog geen sprake van een ballon omwille van stabiliteitsproblemen. Een tijdje later waren die problemen van de baan, met dank aan de KU Leuven, en volgde een tweede officiële onthulling. Ook in 2006 werd de ‘Ballon van de Vriendschap’ aangepast. Na de diefstal van een van de personages in de ballonmand besloot kunstenaar Danny Tulkens alle beelden te vernieuwen. De koperen personages werden vervangen door zwaardere bronzen beelden die onthuld werden in 2007.