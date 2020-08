‘BabyBallers’: voetbal voor de allerkleinsten gaat van start in Leuven Joris Smets

20 augustus 2020

10u13 0 Leuven BabyBallers is een wekelijks terugkerend pleziermoment voor ouder en kind. Peuters en kleuters worden geprikkeld om te spelen met de bal als rode draad, waar ze s pelenderwijs leren ze bij over kleuren, over getallen en over vormen. Je kleine spruit maakt er nieuwe vriendjes en ontwikkelt er zijn sociale vaardigheden. In Leuven starten de lessen van ‘BabyBaller’ op 5 september in de sportzaal van de Wijnpers.

Elke week is er een ander thema voor de lessen en het niveau is aangepast aan de leeftijd van het kind. BabyBallers is daarom opgedeeld in 3 leeftijdscategorieën: 16 maand tot 2,5 jaar = BabyBallers, 2,5 jaar tot 3,5 jaar = MiniBallers en 3,5 jaar tot 5 jaar = Ballers.

“Tijdens de lessen speelt een professionele trainer in op de fantasie van het kind”, zegt voorzitter Luc Deraedt. “Zo zijn bijvoorbeeld de grote kegels de ene week ijscrèmehorentjes, waar ze moeten proberen een ijscrèmebal op te leggen, en de week erop een fruitboom waarvan ze vruchten moeten plukken.”

Lessen

Voor peuters is er soms geen enkel ander aanbod dan zweminitiatie, en jonge ouders zijn vragende partij voor een verbreding van het keuzeaanbod. BabyBallers focust op de leeftijdscategorie die nog te jong is om zich bij een sportclub aan te sluiten. “BabyBallers is géén voetbalschool, maar voetbal vormt wel de basis van het wekelijks speelmoment, en uiteraard komen talentjes op dat vlak ook wel snel boven drijven”, stelt Deraedt. “Voor de verdere ontwikkeling van BabyBallers in België ziet Sportskids vzw daarom ook lokale voetbalclubs als mogelijke partner. Een Baller-les duurt telkens 40 minuten. Die tijd is bewust neergezet: niet te lang, niet te kort. Het is namelijk niét de bedoeling dat de ouder zijn kind afzet en snel even boodschappen doet tussendoor. Wel integendeel, de ouder, grootouder of eventueel grote broer of zus speelt mee. Want een kleintje dat samen met zijn papa of mama kan spelen, ondervindt dubbel zoveel plezier.”

Corona

Vandaag laat het coronabeleid binnensporten voor groepen tot 50 kinderen toe. “De Baller lessen blijven met maximum 20 kindjes daar ruim onder”, zegt Deraedt. “Voor, tijdens en na alle lesjes zijn de nodige Coronamaatregelen voorzien. Ouders houden onderling afstand en dragen een mondkapje en het materiaal wordt tussen de klassen door telkens ontsmet. Zowel ouders als lesgevers krijgen voordien alle nodige instructies.”

In Leuven gaan de lessen van BabyBaller van start op 5 september in de sportzaal van de Wijnpers. Inschrijven kan hier.