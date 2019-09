‘Aladdin’ is meest originele boot op Vaartchallenge. “Maar vanaf 2022 komt er nieuw event”, zegt schepen Van Hoof Bart Mertens

18 september 2019

10u30 0 Leuven De zonovergoten Vaartchallenge kon rekenen 63 teams. De prijs voor de meest originele boot ging dit jaar naar team ‘Aladdin’. “Heel wat ploegen kwamen origineel uit de hoek met grappige kostuums. Op naar volgend jaar voor de zestiende en de laatste editie. Vanaf 2022 komen we met een nieuw evenement”, zegt schepen Els Van Hoof (CD&V).

Voor de vijftiende keer gingen tientallen teams op de Leuvense Vaart de strijd aan in de Vaartchallengde. De waterrace kon dit jaar rekenen op 63 teams die elk twee kilometer op het water moesten afleggen. Onderweg kregen de teamleden meerdere land- en waterproeven voorgeschoteld. “Ik nam zelf ook deel met een CD&V-ploeg en genoot met volle teugen van de zonnige sportieve namiddag”, vertelt schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V). Ook burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) verscheen aan de start van de Vaartchallenge maar ook voor dat team was het podium niet weggelegd.

De Duvelkes

Bij de vrouwen was ‘Vrouwen met Vaart’ de snelste met een tijd van 38 minuten en 45 seconden. Het winnende team bij de heren, ‘de Duvelkes’, had maar 25 minuten en 37 seconden nodig om de uitdaging tot een goed eind te brengen. Dankzij een mooie tijd -33 minuten en 53 seconden- mocht ‘Les Aigles’ de hoofdprijs in de categorie gemengd in ontvangst nemen.

“Ook dit jaar kwamen weer heel wat ploegen origineel uit de hoek met grappige kostuums”, aldus Els Van Hoof (CD&V). “De prijs voor de meest originele boot ging naar ‘Aladdin’ waarvan de teamleden zich verkleed hadden als de personages uit de gelijknamige Disney-film. Net zoals de voorbije jaren kunnen we terugblikken op een geslaagde editie. Op naar volgend jaar voor de zestiende en de laatste editie. Vanaf 2022 komen we met een nieuw evenement op de proppen. Het jaar voordien zal alles in teken van het WK wielrennen staan.”