“Leuk is anders, maar als het moet, dan moet het”: scholen volgen mondmaskerplicht vanaf 6 jaar op... met enige tegenzin

Wat weten we al over coronaprik voor min-12-jarigen? “6 miljoen Amerikaan­se kinderen kregen al vaccin, niet één keer is alarm geslagen”

De kans is groot dat de Hoge Gezondheidsraad op 16 december groen licht geeft voor de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Maar is het een goed idee om kleine pagadders in volle groei een prik te geven? Wat leren we van de Verenigde Staten, waar al 6 miljoen lagereschoolkinderen werden gevaccineerd? We staken ons licht op bij vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Wat de beslissing ook wordt, alles staat klaar!”

13:50