Zestiger met gigantische wapencollectie krijgt drie jaar cel met uitstel Birger Vandael

03 april 2020

15u14 2 Leopoldsburg De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 65-jarige man uit Leopoldsburg veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel voor het bezit van een gigantische wapencollectie. Twee machinegeweren, drie landmijnen en tientallen granaten en oefenraketten werden bij de voormalige para aangetroffen. Als uitleg verklaarde de man dat zijn passie een obsessie was geworden.

De man zou in zijn eentje een aanval op buurgemeente Hechtel kunnen plegen. Zo had hij maar liefst 73.000 patronen in zijn collectie. Hij betwistte de feiten niet. In november 2016 werd er een eind gemaakt aan zijn ‘hobby’ toen de politie een huiszoeking bij hem uitvoerde. Er waren maar liefst vier camions nodig om alle wapens bij de zestiger weg te halen.

Privémuseum

In totaal was de man uit Leopoldsburg twee jaar para, waarna hij om medische redenen moest stoppen. Een tweede tegenslag volgde toen zijn huwelijk na dertig jaar spaak liep. Op dat punt begon hij passioneel wapens aan te kopen. Hij ging tot in de VS naar wapenbeurzen en met de nodige documenten kon hij die ook nog invoeren. Het resultaat was als het ware een privémuseum. Dat lokte ook het verkeerde publiek, want bij een inbraak bleek een deel van zijn verzameling te zijn gestolen.

Nieuwe hobby

In totaal zat de zestiger ook vier maanden vast. De rest van zijn celstraf wordt met uitstel uitgesproken. Dat geldt ook voor de helft van de geldboete, die in totaal 6.000 euro bedraagt. Inmiddels is hij overgeschakeld op een nieuwe hobby. Op oude vliegvelden tref je de zestiger misschien aan met een metaaldetector. Hij gaat daar immers op zoek naar relikwieën.