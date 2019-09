Zestig kinderen en tien juffen dreigen dinsdag zonder school te zitten wegens niet genoeg leerlingen Birger Vandael

29 september 2019

17u31 90 Leopoldsburg Basisschool Mondomio dreigt de schoolpoorten te moeten sluiten omdat ze niet aan de benodigde 80 leerlingen geraakt. Omdat er nog verschillende asielzoekers worden verwacht, hoopt de school uitstel te krijgen. “Indien Brussel maandag geen uitstel verleent, zijn we genoodzaakt de school dinsdag te sluiten", klinkt het in een mededeling aan de ouders.

Mondomio is een methodeschool die duurzaam onderwijs wil aanbieden met de focus op ondernemerschap en gebaseerd op de individuele behoeften en noden van leerlingen. Door leerlingen niet te groeperen in leerjaren wil men iedereen op eigen tempo laten werken. Er is geen vast startuur, geen huiswerk en ook de klassieke examens zijn hier niet van toepassing. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leraren en ouders wil de school de juiste balans vinden en problemen als burn-outs voorkomen. Het idee kwam van directrice Debbie Goudriaan, die als leerkracht teleurgesteld was in het onderwijssysteem.

Rechtbank laat school verhuizen

In een gerenoveerde hoeve in Balen startte de school in september 2018 met zo’n zeventig leerlingen. Helaas kwam de school al snel terecht in de hoek waar de klappen vallen. Enkele buurtbewoners klaagden over hinder en het gemeentebestuur raakte het getouwtrek over vergunningen beu. Ondanks een mars richting gemeentehuis kwam het niet meer goed. In juli besloot de rechtbank van Turnhout dat de school op zoek moest naar een nieuwe locatie.

Vol goede moed ging men op zoek naar een nieuwe locatie en aanvankelijk dacht de school aan een bivakhuis aan de Zwaluwstraat. Op de valreep kwam met het vroegere sociaal huis van Leopoldsburg nog een betere oplossing uit de bus. Eerder deed het gebouw ook al dienst als schoolgebouw van het GO! Er werd door Mondomio een huurcontract voor één jaar afgesloten, met de visie om op termijn via een investeerder het gebouw aan te kopen.

Geen 80 leerlingen

Helaas volgde opnieuw slecht nieuws voor de school. “We moeten op 1 oktober aan 80 leerlingen zitten om gesubsidieerd te blijven. In Balen lag dit aantal op 60, maar dat verschilt per gemeente. Aangezien we momenteel niet aan 80 leerlingen komen, hebben we in Brussel om uitstel gevraagd. Indien hier niet wordt op ingegaan, zijn we genoodzaakt te sluiten", klonk het in het bericht aan de ouders.

“Het is niet haalbaar om een school te organiseren zonder subsidies, want ook loonkosten van de leerkrachten worden niet meer uitbetaald. We hopen op een positieve afloop, maar weten dat de realiteit niet altijd even rooskleurig is.” Maandagavond is er een samenkomst in de school en zal er meer duidelijk zijn omtrent de toekomst. “Aan de regelgeving kunnen wij ook niets veranderen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.